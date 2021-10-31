Особенно северные сияния будут видны на Хэллоуин в США и Европе.

До Земли дошла большая вспышка на Солнце, что вызвало сильную геомагнитную бурю и усилило эффект северного сияния.

Об этом сообщает DW.

Поскольку вспышки на Солнце являются по сути мощными выбросами радиации, доходя до атмосферы Земли, они усиливают северное сияние. Данную вспышку в NASA классифицировали как X1.

Американские ученые из Аляскинского университета в Фербенксе прогнозируют, что особенно хорошо оно будет видно в Хэллоуин, 31 октября, в США и Европе.

В частности, увидеть его можно будет от Портленда (штат Орегон) до Нью-Йорка, а также в Карсон-Сити (Невада), Оклахома-Сити и Роли (Северная Каролина). При хороших погодных условиях северное сияние будет видно в Норвегии, Швеции, Финляндии, на юге Шотландии и РФ.

Читайте такжеЯрко-зеленое небо: в Канаде засняли невероятное полярное сияние (видео)Причиной вспышки стало солнечное пятно AR2887 - сейчас оно находится в центре Солнца и обращено к Земле, а в прошлом уже вызвало две вспышки послабее - класса M.

Согласно классификации NASA, X-вспышки могут создавать помехи радио- и спутниковым связям и изменять полярные сияния планеты. Они могут сопровождаться массивным выбросом корональной массы, при котором заряженные частицы от Солнца достигают скорости в 1,6 млн км/ч или больше.

Как сообщал УНИАН, в сентябре на Солнце произошла другая мощная вспышка - подобные ей происходят всего около 600 раз за 1 солнечный цикл, то есть за 11 лет.

Автор: Станислав Кожемякин