Чтобы не попасть на крючок недобросовестных таксистов, достаточно следовать нескольким простым правилам, ну или пользоваться общественным транспортом вместо такси.

Эксперт по путешествиям Джек Митчелл объяснил, как туристы могут избежать самых распространенных мошенничеств с такси, ведь в путешествиях довольно часто можно напороться на недобросовестных "бизнесменов".

По словам эксперта, в частности, водители такси часто обманывают туристов, утверждая, что их счетчик сломан, при этом называя завышенную цену за поездку, пишет Express.

"Другие дезинформируют пассажиров о том, что выбранный ими пункт назначения, гостиница, храм или музей полностью забронированы или закрыты, прежде чем отвезти их к другу. Затем они взимают более высокую плату за проезд, выбирая запутанный маршрут, чтобы еще больше повысить тариф", – пояснил Митчелл.

Видео дня

Эксперт поясняет: поскольку туристы находятся за пределами своей зоны комфорта, их легко обмануть, сказав, что достопримечательность закрыта.

Некоторые водители такси также могут отвезти туристов в магазин, принадлежащий другу, и попытаться заставить их купить товары или услуги по завышенным ценам.

Как избежать мошенничества с такси

"Хотя варианты транспорта сильно различаются в зависимости от пункта назначения, есть несколько универсальных правил, которым нужно следовать при изучении новых мест", – отмечает Митчелл.

1. Никогда не ловите такси с улицы. Вместо этого обратитесь к авторитетному источнику, например, в справочную в аэропорту, туристический информационный центр или консьержу вашего отеля, или наймите лицензированное такси.

2. Узнайте среднюю стоимость поездки. Спросите у консьержа отеля или воспользуйтесь онлайн-калькулятором стоимости проезда, а также убедитесь, что счетчик работает, прежде чем садиться в автомобиль. Если водитель говорит, что счетчик сломан, возможно, лучше взять другое такси, чем рисковать переплачивать.

3. Перепроверьте адрес и часы работы вашего пункта назначения. Их также стоит записать себе в телефон или в блокнот на английском языке и на том языке, на котором говорят в вашем пункте назначения. Если водитель попытается отвезти вас в другое место, твердо повторите желаемое направление или прекратите поездку.

4. Используйте Google Maps или City Mapper. Так вы сможете убедиться, что водитель не сбивается с курса.

5. Пользуйтесь услугами такси через популярные приложения вроде Uber. Таким образом туристы смогут увидеть стоимость проезда до того, как они отправиться в путь, а также отследить, куда они едут и по какому маршруту.

6. Используйте общественный транспорт. Это отличный вариант для туристов, отдыхающих в городе. К тому же, это может быть намного дешевле, чем такси.

Как сообщал УНИАН, ранее были определены самые безопасные туристические направления в мире в 2023 году. Почти все направления в первой десятке находятся в Европе, особенно хорошо представлены страны Северной Европы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.