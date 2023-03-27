Эксперт по путешествиям Джек Митчелл объяснил, как туристы могут избежать самых распространенных мошенничеств с такси, ведь в путешествиях довольно часто можно напороться на недобросовестных "бизнесменов".
По словам эксперта, в частности, водители такси часто обманывают туристов, утверждая, что их счетчик сломан, при этом называя завышенную цену за поездку, пишет Express.
"Другие дезинформируют пассажиров о том, что выбранный ими пункт назначения, гостиница, храм или музей полностью забронированы или закрыты, прежде чем отвезти их к другу. Затем они взимают более высокую плату за проезд, выбирая запутанный маршрут, чтобы еще больше повысить тариф", – пояснил Митчелл.
Эксперт поясняет: поскольку туристы находятся за пределами своей зоны комфорта, их легко обмануть, сказав, что достопримечательность закрыта.
Некоторые водители такси также могут отвезти туристов в магазин, принадлежащий другу, и попытаться заставить их купить товары или услуги по завышенным ценам.
Как избежать мошенничества с такси
"Хотя варианты транспорта сильно различаются в зависимости от пункта назначения, есть несколько универсальных правил, которым нужно следовать при изучении новых мест", – отмечает Митчелл.
1. Никогда не ловите такси с улицы. Вместо этого обратитесь к авторитетному источнику, например, в справочную в аэропорту, туристический информационный центр или консьержу вашего отеля, или наймите лицензированное такси.
2. Узнайте среднюю стоимость поездки. Спросите у консьержа отеля или воспользуйтесь онлайн-калькулятором стоимости проезда, а также убедитесь, что счетчик работает, прежде чем садиться в автомобиль. Если водитель говорит, что счетчик сломан, возможно, лучше взять другое такси, чем рисковать переплачивать.
3. Перепроверьте адрес и часы работы вашего пункта назначения. Их также стоит записать себе в телефон или в блокнот на английском языке и на том языке, на котором говорят в вашем пункте назначения. Если водитель попытается отвезти вас в другое место, твердо повторите желаемое направление или прекратите поездку.
4. Используйте Google Maps или City Mapper. Так вы сможете убедиться, что водитель не сбивается с курса.
5. Пользуйтесь услугами такси через популярные приложения вроде Uber. Таким образом туристы смогут увидеть стоимость проезда до того, как они отправиться в путь, а также отследить, куда они едут и по какому маршруту.
6. Используйте общественный транспорт. Это отличный вариант для туристов, отдыхающих в городе. К тому же, это может быть намного дешевле, чем такси.
Как сообщал УНИАН, ранее были определены самые безопасные туристические направления в мире в 2023 году. Почти все направления в первой десятке находятся в Европе, особенно хорошо представлены страны Северной Европы.
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