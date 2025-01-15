Одна из вещей, которая выделяет Южную Корею - ее кухня, известная острыми вкусами.

Южная Корея - страна, которую ежегодно посещают десятки тысяч туристов. Благодаря такому явлению как "корейская волна" или "халлю", миллионы людей по всему миру мечтают туда попасть.

Одна из вещей, которая выделяет Южную Корею – ее кухня, известная острыми вкусами. И если вам придется побывать в этой стране, есть 11 вещей, которые непременно стоит попробовать, чтобы почувствовать ее колорит. О них рассказал портал Lonely Planet.

1. Корейское барбекю

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Безусловно, это лучший практический опыт приготовления пищи в Корее, ведь есть что-то такое в том, чтобы жарить мясо с друзьями на настольном гриле, что действительно заставляет разговор (и напитки) литься рекой.

Первым шагом в корейском барбекю-ресторане является выбор мяса: говядины, обычно кальби (короткие ребрышки) или пулькоги (тонко нарезанная филейная часть, маринованная в сладком соевом соусе), и свинины, например, самгьопсаль (полосатая свиная вырезка). И не забудьте о пиве или соджу.

2. Наслаждайтесь элегантным корейским банкетом

Для более изысканной трапезы, стоит попробовать hanjeongsik – это королевский набор банкетных блюд, которые подаются одновременно: рыба, мясо, суп, тубу-ччиге (тушеный тофу), рис, лапша, яйцо на пару, моллюски и множество банчанов (холодных гарниров). Это отличный способ попробовать широкий ассортимент сезонных корейских блюд за один раз.

В лучших заведениях блюда будут подаваться в королевской посуде из бронзы, эстетически расставленной на столе в соответствии с цветом и вкусом, как съедобное произведение искусства.

3. Попробуйте идеальный пибимпаб

Пибимпаб – это основное корейское блюдо: рис с овощами, иногда мясом, пастой чили и яйцом. Ингредиенты выкладываются в миску в соответствии с пятью основными цветами корейской кухни – белого, желтого, зеленого, красного и черного, представляющих пять стихий. Просто добавьте капельку красного кочуджана, перемешайте и наслаждайтесь.

4. Оцените кимчи

В Корее кимчи есть буквально на каждом приеме пищи (даже на завтраке!). То, что начиналось как метод маринования, чтобы сохранить капусту и редьку в суровую зиму, стало краеугольным камнем корейской кухни. К тому же, кисловато-острый кимчи снижает уровень холестерина, укрепляет здоровье кишечника и предотвращает грипп.

Один из лучших способов оценить кимчи как основное блюдо, а не как холодный гарнир – это кимчи-ччиге: рагу, приготовленное из кимчи, тофу, овощей и кочуджана.

5. Попробуйте жареную курицу с пивом

Чимек – это жареный цыпленок с пивом, которое подают в ресторанах и пабах по всей Корее. Жареный цыпленок обычно подают или "простым", или обильно политым сладким, острым, липким соусом на основе кочжуджана.

6. Попробуйте корейскую уличную еду

Уличные торговцы в Корее варьируются от простых тележек с едой до уличных палаточных ресторанчиков со столами, стульями и холодным пивом. Оденг (рыбные котлеты на шпажках) обычно готовят из минтая или леща и варят в чанах с бульоном.

Уличная еда на основе морепродуктов является основной едой в Пусане. Еще одна изюминка – таккочи, куриные шашлыки на гриле с дымчатым ароматом обугливания и липким, острым соусом барбекю.

Если же вам хочется сладкого, обратите внимание на дальгону (конфеты из растопленного сахара) и буккуми (жареные на сковороде полулунные клейкие лепешки из рисовой муки с начинкой из красных бобов).

7. Попробуйте куриный суп с женьшенем

Может показаться нелогичным есть горячий суп в разгар лета, но корейцы верят, что употребление горячей пищи заставляет вас потеть и чувствовать себя прохладнее. Самгетан – это невероятно вкусный куриный суп, который лучше всего пробовать в дни самбоку – три самых жарких дня в году. Считается, что женьшень, который добавляют в суп, повышает энергию, помогает организму бороться с изнуряющим воздействием жары и восстанавливает утраченное внутреннее тепло.

8. Пейте макголи и ешьте паджон (идеально в дождливый день)

Макголи – радиционный фермерский напиток, изготовленный из ферментированного рисового вина, считается родственником соджа. Он имеет гораздо меньшее содержание алкоголя, мутный вид и мягкий йогуртовый вкус. Паджон – пикантный блинчик с зеленым луком. По желанию его подадут с кимчи или морепродуктами.

9. Корейские десерты

В Южной Корее есть две основные категории десертов: хангва (или традиционные корейские кондитерские изделия из зерновой муки) и тток (общее название для различных рисовых пирожных). Уличные тележки – это то место, где вы можете попробовать как можно больше разновидностей сладенького: хотток (блинчик из мучного теста с различными начинками), пунго-ппан (выпечка в форме рыбы с красной фасолевой пастой) и ходу-кваджа (печенье с грецкими орехами). Летом все лакомятся патбинсу – сладким десертом из красной фасоли, который прекрасно охлаждает.

10. Ттокпокки

Нет лучшего места для знакомства с южнокорейской кухней, чем Сеул. В столице не только больше всего ресторанов в стране, но и мощная местная гастрономическая сцена, в которую вы можете окунуться с головой.

Обязательно попробуйте легендарные ттокпокки, которые вы так часто видите в дорамах или в стримах любимых айдолов.

11. Соджу с анджу

Среди алкогольных напитков в стране царит соджу – рисовая водка. Но редко кто обходится без анджу – специальных продуктов, которые служат вкусным гарниром к алкоголю.

Самая простая закусочная комбинация – это набор сухофруктов, орехов и мелких закусок. Но существуют и более изысканные анджу – попросите принести свиные ребрышки на гриле или, например, жареного осьминога.

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