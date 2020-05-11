Вчера эвакуационными рейсами из ОАЭ и Армении прибыло более 300 пассажиров

В целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд меньше 15,4 тыс. граждан.

За прошедшие сутки эвакуационными рейсами из Объединенных Арабских Эмиратов и Армении прибыло более 300 пассажиров.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Во время оформления авиарейсов из Шарджи и Еревана пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» осуществили температурный скрининг и опрос по поводу состояния здоровья пассажиров. Лиц с повышенной температурой тела или жалобами на самочувствие среди прибывших на обнаружили», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для прохождения карантина пассажиры этих рейсов выбрали самоизоляцию с помощью приложения «Дій дома».

Отмечается, что в целом за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд и выезд менее 15,4 тыс. граждан.