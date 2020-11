У пассажиров будет три часа в небе на то, чтобы попробовать найти себе пару.

Тайваньская авиакомпания EVA Air запускает специальные «рейсы в никуда» для одиноких путешественников в формате speed dating («быстрые свидания»), во время которых они будут сидеть рядом с тем, кто им попадется методом случайного выбора.

Как пишет The Independent, пассажиры будут вылетать из аэропорта Тайбэя, три часа кружить над воздушным пространством Тайваня и приземлением в точке вылета.

«Лети! Любовь витает в воздухе», – гласит слоган мероприятия, в рамках которого бортпроводникам EVA отводится роль «купидонов».

Кроме того, в рамках мероприятия также будет предусмотрено двухчасовое общение на земле, где гости смогут пообщаться с большим количеством потенциальных партнеров.

«Из-за Covid-19 EVA Air организует «искусственные путешествия», чтобы удовлетворить желание людей путешествовать», – прокомментировал CNN Travel представитель фирмы по быстрым знакомствам You and Me, с которой EVA Air сотрудничала для проведения мероприятия. – «Когда одинокие мужчины и женщины путешествуют, помимо удовольствия от путешествия, они могут захотеть с кем-нибудь познакомиться – как в романтическом фильме».

В настоящее время запланировано три таких рейса: один на Рождество, один в канун Нового года и один на Новый год. Всего на рейс доступно 40 билетов – 20 для мужчин и 20 для женщин. При этом к участникам программы выдвигаются определенные требования: наличие высшего образования и гражданства Тайваня, а также соответствие возрастному диапазону – от 24 до 35 лет для женщин и от 28 до 38 лет для мужчин.

«Помимо сбора участников с достаточной покупательной способностью, мероприятие также привлекает группу одиноких людей, которые любят путешествовать. Ну а наличие тех же жизненных ценностей помогает с самого начала наладить диалог и побуждают к общению», – комментируют организаторы.

Стоит такое удовольствие не дешево – 8 388 тайваньских долларов (около 300 долларов) с человека. В стоимость билета включен: сам рейс; питание на борту, приготовленное шеф-поваром Мотоке Накамурой, обладателем звезды Мишлен; плюс свидание на месте, которые варьируются от завтрака до полдника или ужина при свечах. Уже после такого свидания пассажиры рассказывают, кто больше всего им приглянулся. Первый рождественский рейс уже распродан.

Стоит отметить, согласно исследованиям в области отношений, в современном мире одним из самых перспективных считается именно знакомство в путешествии, причем как для будущих длительных отношений, так и коротких бурных романов. В первом случае, пары сходятся на почве общей любви к приключениям, во втором - как правило, на отдыхе, особенно в другом городе или стране, люди чувствуют себя раскованнее и, соответственно, больше открыты к романтическим экспериментам.

