Посетившая более 120 городов мира туристка назвала 6 лучших мест Европы для летнего соло-отдыха

В список попали самые разные города – от малопосещаемого польского рая, обожаемого Дэвидом Линчем, до суровой итальянской мекки для поклонников Диего Марадоны.

Слишком увлекаясь пляжным отдыхом в жаркие летние месяцы, многие туристы несправедливо недооценивают сольные короткие поездки в города, считает бывалая путешественница Лидия Свинско, которая за свою жизнь уже успела посетить более 120 городов по всему миру.

"Из более чем 120 городов, в которых я побывала за последние 21 год путешествий по миру, более половины были посещены в одиночку. Мои любимые места для одиночных путешествий часто имеют сходства: как правило, они небольшие, что облегчает передвижение, и по ним легко передвигаться пешком, так как я люблю погружаться в атмосферу и фотографировать. Обычно в них также есть неплохой выбор недорогого и хорошо спроектированного жилья, поскольку проживание может быть дорогим, если вы не делите расходы", – пишет она в своем материале для The Independent.

Также Лидия предпочитает выбирать города, где много парковых зон, пляжей, лесов и пешеходных маршрутов в окрестностях.

"От малопосещаемого польского рая, обожаемого Дэвидом Линчем, до суровой итальянской мекки для поклонников Диего Марадоны – вот мои шесть любимых городов для самостоятельных путешествий в летние месяцы", – делится личным опытом бывалая туристка.

1. Лодзь, Польша – для ценителей уличного искусства и киноманов

"Проведя девять дней в польском городе Лодзь, я могу с уверенностью сказать, что это один из моих любимых городов в мире. Наполненный сотнями смелых граффити и бывшими текстильными фабриками, превращенными в культурные центры, это место, переполненное творчеством", – рассказывает Лидия.

При этом, по ее словам, город соответствует множеству требований путешественников-одиночек: там приятно гулять пешком, доступно множество хорошо спроектированных и недорогих апартаментов на Airbnb, рестораны не требуют предварительного бронирования и не дискриминируют тех, кто обедает в одиночестве, а также есть много великолепных музеев и галерей, включая Музей искусства и Центральный музей текстиля.

Также она рассказала, что покойный великий американский кинорежиссер Дэвид Линч был большим поклонником этого города. А мы от себя добавим, что это еще и родной город польського писателя Анджея Сапковского – автора "Ведьмака", и там этим фактом активно пользуются в туристических целях.

2. Лион, Франция – для гурманов

Лидия вспоминает, что в свои студенческие годы она какое-то время жила вместе с тремя девушками из Лиона, обожающими еду. И она, конечно же, воспользовалась всеми их первоклассными рекомендациями во время своего первого визита в третий по величине город Франции, с тех пор возвращаясь туда бесчисленное количество раз.

"Менее хаотичный, чем Париж, более красивый, чем Марсель, и часто называемый настоящей гастрономической столицей Франции, Лион – идеальное место для летнего отдыха в одиночестве. Этот гастрономический центр изобилует более чем 4000 ресторанами, от изысканных заведений (по состоянию на 2026 год в городе и его окрестностях насчитывается 18 ресторанов, отмеченных звездами Мишлен) до небольших уютных кафе, а также несколькими великолепными продуктовыми рынками", – говорит она.

Особенно путешественница советует попробовать в городе несколько региональных деликатесов, таких как тарт с пралине, лионские кнели и лионский салат.

3. Валенсия, Испания – для любителей природы

"Несколько лет назад я провела три недели в одиночестве в самом сердце Валенсии, завтракая за 2 евро в старомодных кафе, покупая огромные валенсийские помидоры и лимоны с морщинистой кожурой на рынке Руссафа и останавливаясь в Airbnb с самой красивой плиткой на полу, которую я когда-либо видела", – вспоминает Лидия.

При этом, по ее словам, в отличие от других испанских городов, Валенсия может похвастаться множеством зеленых зон, включая обширный ботанический сад и огромную зеленую полосу в русле высохшей реки Турия, которая тянется вокруг исторического центра города.

В то де время она советует путешественникам-одиночкам избегать главного песчаного участка этого прибрежного города, где кражи телефонов и сумок становятся все более распространенными. Вместо этого стоит выбрать природный парк Альбуфера, где на пляжах, окруженных благоухающими сосновыми лесами, туристов ждет более живописный и безопасный отдых.

4. Афины, Греция – для восхищения древней архитектурой

"Хотя Афины часто остаются в тени идиллических греческих островов, их столица продолжает манить меня, неизменно предлагая идеальное место для увлекательного одиночного путешествия. Тем, кто путешествует в одиночку, я рекомендую остановиться в районах Плака и Синтагма в центре города, чтобы было удобно передвигаться по городу и находиться в пешей доступности от многих главных достопримечательностей", – говорит эксперт.

Тем, кто впервые путешествует в одиночку по городу, она советует подняться на вершину горы Ликабет, откуда открывается панорама всего города, усеянного апельсиновыми деревьями и впечатляющей архитектурой.

5. Неаполь, Италия – для воплощения вашей итальянской мечты

"На мой взгляд, Неаполь не получает того признания, которого действительно заслуживает. Его часто обходят стороной, предпочитая Флоренцию и Рим. Но для одиночного путешествия, предлагающего невероятную кухню, гораздо меньше туристов и возможность увидеть одни из самых красивых скульптур, когда-либо созданных руками человека, Неаполь для меня всегда выигрывает. Находящийся под властью могучего Везувия, всего в нескольких минутах езды на поезде от Помпеи и в нескольких минутах езды на лодке от великолепного вулканического острова Прочида, Неаполь идеально подходит для всестороннего городского отдыха, впечатляющего на всех уровнях", – отмечает Лидия.

Из еды она рекомендует проповать в Неаполе мороженое, пасту и, разумеется, пиццу (все же город является родиной этого популярного во всем мире блюда – ред.).

6. София, Болгария – для тех, кто ограничен в бюджете

По словам бывалой туристки, болгарская столица – это идеальный вариант для летнего бюджетного путешествия в одиночку. Как для столицы Софи остается удивительно немноголюдной, что позволяет бронировать отели в последнюю минуту и ​​спонтанно планировать ужины.

"За время моего недельного путешествия я узнала о недооцененном болгарском вине на дегустации, которую нашла на Airbnb Experiences, наслаждалась уютными ужинами с новыми друзьями в Hadjidraganovite Izbi, пила в так называемых "секретных" барах, включая Hambara. У меня также было много чего посмотреть: я восхищалась архитектурой Софии советской эпохи и многослойным прошлым во время пешеходной экскурсии по коммунистическому периоду, которую тоже нашла на Airbnb. Не упустите шанс сделать то же самое этим летом", – вспоминает она.

