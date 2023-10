В топ-3 попали достопримечательности, расположенные в Великобритании.

Тематический тур по киностудии в Лондоне, где создавали культовые фильмы о Гарри Поттере, признали самой переоцененной туристической достопримечательностью в мире.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного SavingsSpot на основе анализа отзывов на TripAdvisor. При составлении антирейтинга отслеживались упоминания слова "дорого" по поводу платы за вход, стоимости парковки, а также цен на еду и напитки посетителями исторических памятников, культурных достопримечательностей и тематических парков по всему миру, пишет The Independent.

Как отмечают авторы исследования, цены на тур Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter стартуют от 53,50 фунтов стерлингов для взрослых (около 65 долларов США) и 43 фунтов стерлингов для детей (около 52 долларов США), а "волшебные" дополнения, включая сувенирный путеводитель, послеобеденный чай/шампанское для двоих и цифровой гид, обойдутся поклонникам Гарри Поттера дополнительно в 125,10 фунтов стерлингов (около 153 долларов США).

Видео дня

При этом авторы отзывов по итогам посещения студии назвали "безумно дорогим" здешний сувенирный магазин, где запрашивали 8 фунтов (около 10 долларов США) за шоколадную лягушку, а также рекомендовали посетителям избегать там покупки еды по "вымогательским" ценам.

Примечательно, что топ-3 в антирейтинге сформировали достопримечательности, расположенные в Великобритании. Так, второе место досталось тематическому парку Legoland Windsor Resort, а третье – колесу обозрения "Лондонское око".

Так, семейный день в Леголенде для двоих взрослых и двоих детей обойдется минимум в 136 фунтов стерлингов (около 166 долларов США), плюс придется дополнительно заплатить за фотографии, парковку и обед. При этом цены на на поездку на знаменитом London Eye стартуют от 25,50 фунтов стерлингов со взрослого (около 31 доллара США).

Туристические достопримечательности мира с самыми завышенными ценами:

1. Экскурсия по студии Warner Bros. в Лондоне – "Создание Гарри Поттера", Великобритания (8 283 упоминания в контексте излишней дороговизны).

2. Леголенд Виндзор Резорт, Великобритания (5680).

3. Лондонский глаз, Великобритания (5066).

4. Бурдж-Халифа, ОАЭ (4839).

5. Обзорная площадка The View from the Shard, Великобритания (3223).

6. Тур по Universal Studios во Флориде, США (3189).

7. Голубая лагуна, Исландия (3139).

8. Тематический парк Disney "Волшебное королевство", США (3127).

9. Замок Уорик, Великобритания (3067).

10. Эмпайр-стейт-билдинг, США (3056).

Как сообщал УНИАН, ранее были названы лучшие и худшие туристические достопримечательности мира. Возглавило рейтинг здание венгерского парламента в Будапеште, последнее место досталось Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.