Возглавило рейтинг здание венгерского парламента в Будапеште, последнее место досталось Аллее славы в Лос-Анджелесе.

Стали известны 99 лучших и худших туристических достопримечательностей мира на 2023 год.

Как пишет Daily Mail, рейтинг был подготовлен аналитиками сети хранения багажа Stasher, которые оценили каждую достопримечательность, используя отзывы на Tripadvisor, отзывы в Google, средний рейтинг жилья возле достопримечательности на Booking.com, расстояние от ближайшего аэропорта и безопасность туристов в стране на основе рейтинга Global Peace Index.

В итоге возглавило рейтинг здание венгерского парламента в Будапеште, которое набрало 7,34 балла из 10. Исследователи отмечают, что 93,4% его отзывов на Tripadvisor являются "очень хорошими" или "отличными", а в TikTok оно набрало 887 миллионов просмотров – и это число продолжает расти.

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В то же время на последнем месте в рейтинге оказалась знаменитая голливудская Аллея славы, у которой очень неоднозначные отзывы на Tripadvisor: на момент составления рейтинга более 6 тысяч человек дали локации три балла из пяти, а более 1 тысячи оценили ее как "ужасную", описав ее как "грязную", "грустную" и "не впечатляющую".

Топ-10 лучших туристических достопримечательностей мира 2023

1. Здание венгерского парламента (Будапешт, Венгрия).

2. Парк развлечений "Диснейленд" (Париж, Франция).

3. Голубая лагуна (Исландия).

4. Пласа-де-Эспана (Севилья, Испания).

5. Ангкор-Ват (Камбоджа).

6 Собор Святого Петра (Рим, Италия).

7. Книжный магазин "Эль Атенео Гранд Сплендид" (Буэнос-Айрес, Аргентина).

8. Акрополь (Афины, Греция).

9. Музей Новой Зеландии (Веллингтон, Новая Зеландия).

10. Статуя Христа-Искупителя (Рио-де-Жанейро, Бразилия).

Как сообщал УНИАН, ранее были названы 10 туристических достопримечательностей, которые находятся под угрозой исчезновения.

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