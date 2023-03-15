Стали известны 99 лучших и худших туристических достопримечательностей мира на 2023 год.
Как пишет Daily Mail, рейтинг был подготовлен аналитиками сети хранения багажа Stasher, которые оценили каждую достопримечательность, используя отзывы на Tripadvisor, отзывы в Google, средний рейтинг жилья возле достопримечательности на Booking.com, расстояние от ближайшего аэропорта и безопасность туристов в стране на основе рейтинга Global Peace Index.
В итоге возглавило рейтинг здание венгерского парламента в Будапеште, которое набрало 7,34 балла из 10. Исследователи отмечают, что 93,4% его отзывов на Tripadvisor являются "очень хорошими" или "отличными", а в TikTok оно набрало 887 миллионов просмотров – и это число продолжает расти.
В то же время на последнем месте в рейтинге оказалась знаменитая голливудская Аллея славы, у которой очень неоднозначные отзывы на Tripadvisor: на момент составления рейтинга более 6 тысяч человек дали локации три балла из пяти, а более 1 тысячи оценили ее как "ужасную", описав ее как "грязную", "грустную" и "не впечатляющую".
Топ-10 лучших туристических достопримечательностей мира 2023
1. Здание венгерского парламента (Будапешт, Венгрия).
2. Парк развлечений "Диснейленд" (Париж, Франция).
3. Голубая лагуна (Исландия).
4. Пласа-де-Эспана (Севилья, Испания).
5. Ангкор-Ват (Камбоджа).
6 Собор Святого Петра (Рим, Италия).
7. Книжный магазин "Эль Атенео Гранд Сплендид" (Буэнос-Айрес, Аргентина).
8. Акрополь (Афины, Греция).
9. Музей Новой Зеландии (Веллингтон, Новая Зеландия).
10. Статуя Христа-Искупителя (Рио-де-Жанейро, Бразилия).
Как сообщал УНИАН, ранее были названы 10 туристических достопримечательностей, которые находятся под угрозой исчезновения.
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