Фанатов Гарри Поттера ждут немало сезонов нового сериала.

Компания Warner Bros. Discovery Inc. решила создать сериал о Гарри Поттере. Он может получить сразу семь сезонов - по одному на каждую из книг Джоан Роулинг.

Warner Bros. продолжает переговоры по этому вопросу, представители компании уже говорили с Роулинг. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает Bloomberg.

"Компания надеется, что сериал станет краеугольным камнем новой потоковой стратегии, о которой на следующей неделе будет объявлено материнской компанией HBO, Warner Bros. Генеральный директор этой компании, Дэвид Заслав, и глава HBO Кейси Блойс работали над тем, чтобы убедить Роулинг снять новый сериал, но сделка не завершена", - указывает издание.

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По данным источников, в новом сериале фанаты Поттера смогут глубже погрузиться в мир, описанный Роулинг в ее книгах. В каждом сезоне планируется полностью раскрыть каждую из частей истории о волшебнике.

В Warner Bros. пока что отказываются от комментариев. Однако издание утверждает, что уже известно о роли Роулинг в создании сериала. Так, писательница будет принимать участие в создании сериала, однако она не будет полностью вовлечена в работу над каждой серией.

Напомним, ранее стало известно, что в Warner Bros. занялись переработкой франшизы "Властелина колец".

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