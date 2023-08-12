Нудисты заявляют, что сталкиваются с дискриминацией на собственных пляжах.

В Каталонии нудисты возмущены поведением отдыхающих, которые приходят на нудистские пляжи в одежде, пишет The Guardian.

Одетые отдыхающие все чаще начали приходить на пляжи, которые традиционно считаются нудистскими. Из-за этого нудисты начали чувствовать себя некомфортно, говорит 56-летний Сегимон Ровира, возглавляющий Федерацию натуристов-нудистов Каталонии.

"Раньше люди приходили на нудистский пляж и либо уходили, либо раздевались. Теперь они остаются в своих купальниках. Но они не понимают, что если их много, они причиняют нам дискомфорт. Это недостаток уважения. Нудизм не запрещен в Испании, им можно заниматься на любом пляже. Но чтобы не беспокоить людей, мы предпочитаем ходить на пляжи, которые традиционно были нудистскими и где большинство людей голые. Мы хотим, чтобы люди уважали это", – отмечает мужчина.

Видео дня

Он также подчеркивает, что такие люди активно фотографируют нудистские пляжи и, соответственно, отдыхающих, а затем распространяют эти фото. Ровира акцентирует, что обнаженные посетители пляжей не хотят, чтобы их фотографии попадали в социальные сети.

Ассоциация нудистов уже направила правительству письмо, в котором говорилось, что нудисты на местных пляжах сталкиваются с дискриминацией. Члены организации также предложили потенциальные пути решения проблемы – от вывесок с предупреждениями для нудистских пляжей до информационной кампании, которая могла бы способствовать воспитанию уважения к натуризму.

Журналисты объясняют – проблема возникла, в частности, из-за того, что все больше туристических блогов и путеводителей предлагают читателям менее популярные и более чистые пляжи, скрывая то, что они являются традиционно нудистскими.

Нудистские пляжи в Испании

В начале лета появилось исследование, в рамках которого оценивались данные обзоров сотен пляжей по всему миру, на которых разрешено загорать в обнаженном виде.

Интересно, что согласно результатам исследования, Испания и Греция являются одними из лучших стран мира для любителей загорать голышом: в топ-20 лучших пляжей для нудистов попали четыре локации в Испании и три в Греции.

Вас также могут заинтересовать новости: