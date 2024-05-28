11 из них находятся в Европе.

По мере приближения курортного сезона неизбежными становятся войны между нудистами и пляжниками в купальниках – каждая из этих групп хочет отдыхать так, как им комфортно, и чтобы люди с противоположными взглядами не вторгались в их пространство.

Издание CNN Travel изучило нудистские пляжи по всему миру, чтобы определить лучшие места для тех, кто предпочитает отдыхать голышом – от скалистых берегов до мелкого мягкого песка, от больших городских заливов до уединенных берегов. 11 из них находятся в Европе.

24 лучших нудистских пляжа по всему миру, которые стоит посетить в 2024 году

1. Натуристский пляж Чиуауа, Уругвай (Playa Naturista Chihuahua).

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2. Нудистский пляж Ниды, Литва (Nida Nude Beach).

3. Пляж Агеста, Швеция (Agesta Beach).

4. Литтл-Палм-Бич, Вайхеке, Новая Зеландия (Little Palm Beach).

5. Пляж Нугал, Хорватия (Nugal Beach).

6. Пляж Мошуп, Массачусетс, США (Moshup Beach).

7. Пляж Блэка, Калифорния, США (Black’s Beach).

8. Пляж Леди Бэй, Сидней, Австралия (Lady Bay Beach).

9. Пляж Буне 16, Зильт, Германия (Buhne 16).

10. Рек-Бич, Ванкувер, Канада (Wreck Beach).

11. Красный пляж, Крит, Греция (Red Beach).

12. Пляж Каллансоог, Нидерланды (Callantsoog Beach).

13. Анс-де-Гранд-Салин, Сен-Бартс (Anse de Grande Saline).

14. Пляж Каваллет, Ибица, Испания (Platja des Cavallet).

15. Литл-Бич, Мауи, Гавайи, США (Little Beach).

16. Пляж Кап д’Агд, Франция (Cap d’Agde beach).

17. Пляж Ис Бенас, Сардиния, Италия (Is Benas Beach).

18. Пляж Мпенджати, Квазулу-Натал, Южная Африка (Mpenjati Beach).

19. Пляж Зиполите, Оахака, Мексика (Playa Zipolite).

20. Метсоке Драгот, Израиль (Metsoke Dragot).

21. Прайя Массарандупио, Баия, Бразилия (Praia Massarandupió).

22. Пляж Гувано, Вернацца, Италия (Spiaggia di Guvano).

23. Пляж Вецаки, Рига, Латвия (Vecaki Beach).

24. Парк Хауловер Бич, Майами, Флорида, США (Haulover Beach Park).

Как сообщал УНИАН, ранее итальянский пляжный курорт Ис Бенас анонсировал старт "голых" свадеб.

Тем временем, туристическая компания Bare Necessities совместно с Norwegian Cruise Line планируют запустить в 2025 году специальный 11-дневный круиз для тех, кто предпочитает отдыхать нагишом.

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