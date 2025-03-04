В немецком Ростоке отдыхающих в купальниках не будут пускать на нудистские пляжи.

"Войны" между нудистами и туристами в купальниках явление не новое – первые жалуются, что все чаще сталкиваются с дискриминацией на собственных пляжах. Мол, на нудистские пляжи начали активно ходить люди в одежде, из-за чего любители загорать нагишом чувствуют себя некомфортно, особенно если кто-то пытается делать фото.

Теперь противостояние между этими двумя категориями отдыхающих набирает новые обороты в Германии, где культура натуризма зародилась еще в XIX веке.

Как пишет Euronews Travel, власти немецкого города Росток, расположенного на Балтийском море, на прошлой неделе ввели новое правило, позволяющее смотрителям пляжей запрещать вход посетителям, которые отказываются раздеваться в специально отведенных для нудистов зонах.

Видео дня

Эта мера была принята в ответ на "многочисленные жалобы людей, которые чувствовали себя преследуемыми в зонах для нудистов", – пояснил в комментарии CNN предствитель туристического департамента Ростока Мориц Науманн.

Издание напоминает, что натуризм имеет глубокие корни в Германии. Приверженцы FKK или Freikörperkultur (культура свободного тела) предпочитают снимать одежду и заниматься полезными видами деятельности, чтобы соединиться с природным миром, пропагандируя философию принятия тела и гармонии с природой.

На протяжении двух веков для многих немцев социальная нагота считалась нормальной частью жизни. Пляжи, парки и даже пешеходные тропы в стране уже давно стали обозначенными зонами для нудистов.

Однако в наши дни эта практика постепенно теряет популярность среди молодого поколения, а потому количество зон для натуристов по стране сокращают – в одном только Ростоке количество официальных нудистских пляжей уже сократилось с 37 до 27.

При этом фанаты такого образа жизни подчеркивают, что любой, кто интересуется натуризмом, должен знать о конкретных правилах и ожиданиях. Здесь все типы телосложения приветствуются и поощряются, но глазеть, фотографировать и делать нежелательные комментарии строго запрещено.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций, например, в Ростоке 15-километровая береговая линия тщательно разделена на нудистские, смешанные и "одетые" пляжи, что гарантирует всем посетителям место, где они чувствуют себя комфортно. И теперь для тех, кто ступает на обозначенный нудистский пляж, действует строгое правило: обнажитесь полностью или будьте готовы уйти.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали лучшие нудистские пляжи в мире.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.