Посетители были очарованы этой потрясающей деревней, которую часто путают с Италией, но которая находится в Великобритании. В Северном Уэльсе находится тихая деревня Портмейрион в Гвинеде, поразительно похожая на озеро Комо. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что это замечательное место, получившее множество пятизвездочных отзывов на Tripadvisor, может похвастаться потрясающими пейзажами, субтропическими садами и очаровательными коттеджами, а также многочисленными магазинами, кафе, ресторанами.

Это скрытое сокровище демонстрирует яркие здания, пальмы и множество ресторанов и баров на открытом воздухе с видом на великолепную набережную. Tripadvisor описывает это место как "сказочный мир, полный сюрпризов", пропитанный захватывающим культурным наследием. Это живописное место служило местом съёмок множества фильмов и телепередач.

Пара, известная как Сез и Газ, страстно любящая путешествия, недавно опубликовала в TikTok вирусный ролик о месте назначения вместе со своим отзывом. Сез отметила:

"Вы поверите мне, если я скажу, что это не итальянская деревня, а где-то в Великобритании. Эта очаровательная деревня была задумана в 1920-х годах валлийским архитектором, чтобы привнести в Британию частичку средиземноморского очарования, и её строительство заняло почти полвека. Она уютно расположилась вдоль побережья, изобилуя яркими зданиями, укромными садами, золотистыми пляжами и даже огромной шахматной доской".

По ее словам, это место "действительно похоже на путешествие по страницам сказки". Это идеальное место для летних фотосессий, подсчёта шагов или наслаждения изысканной кухней.

Важно, что вход в деревню платный. Взрослый билет стоит 20 фунтов стерлингов в день (1100 гривень), студенты и посетители старше 60 лет - 17,50 фунтов стерлингов (960 гривень). Дети от пяти до 15 лет могут посетить деревню за 15 фунтов стерлингов (820 гривень), а дети до пяти лет - бесплатно. Для посетителей также доступны семейные билеты. Все билеты можно приобрести на сайте Портмейриона.

Ближайшие к Портмейриону крупные международные аэропорты - это аэропорт Ливерпуля имени Джона Леннона и аэропорт Манчестера, до которых можно добраться примерно за два часа на машине.

