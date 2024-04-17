Живописное озеро Комо в последние годы страдает из-за чрезмерного туризма.

С конца апреля 2024 года итальянская Венеция станет первым городом мира, который решил брать с туристов плату за вход. И вот теперь еще одно мегапопулярное место в Италии решила последовать ее примеру.

Живописное озеро Комо на севере Италии – всего третье по величине озеро страны, но при этом самое популярное. Ежегодно его посещают до 1,4 миллиона туристов, пишет Euronews Travel.

Вокруг озера Комо расположено сразу несколько живописных городков и деревушек, но именно одноименный город Комо первым задумался над тем, чтобы сделать платным вход для туристов.

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Мэр Комо Алессандро Рапинезе заявил, что он обдумывает введение ежедневного сборв "в венецианском стиле" и предполагает, что он может вступить в силу в ближайшее время.

"Мы уже обсуждаем идею туристического налога. Революции начинаются с конкретных мер, и мы готовы к этому долгому пути", – заявил он в комментарии The Times, добавив, что "трудно быть мэром, когда ты борешься с туризмом".

Ожидается, что плата будет применяться к ежедневным посетителям города Комо. Никаких дополнительных подробностей о том, сколько она составит, кто должен будет платить и когда она вступит в силу, мэр не сообщил.

Если он воспользуется венецианской моделью, плата будет распространяться на однодневных туристов (а не на тех, кто забронировал ночлег в городе) и может взиматься только в загруженные дни, например, выходные и праздничные.

В последние годы красивейшее озеро Комо борется с растущим числом туристов. Толпы людей резко возросли после того, как несколько знаменитостей, в том числе Джордж Клуни, приобрели недвижимость вдоль береговой линии, а озеро стало местом съемок таких фильмов, как "Казино Рояль" и "Дом Гуччи".

"В прошлом году я посетил озеро Комо и сказал, что никогда не вернусь. Стандарты упали. Рестораны разочаровали качеством и ценой. Слишком много людей, чтобы хоть что-то получать от курорта", – пожаловался один из туристов в соцсети X.

Прошлым летом в одной из вилл на берегу озера Комо – Вилла дель Бальбьянелло, которая появлялась в фильмах о Джеймсе Бонде и "Звездных войнах", пришлось ограничить количество ежедневных посетителей с 2000 до максимум 1200, чтобы защитить историческое здание. Итальянский фонд окружающей среды (FAI), который управляет этим объектом, назвал это "радикальным решением", но необходимым для противодействия эффекту чрезмерного туризма.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям назвали лучшее время для посещения Италии, чтобы было одновременно комфортно по погоду и без слишком больших толп. Это однозначно не лето.

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