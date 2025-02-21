По словам ученых, женщина была жестоко убита во время проведения ритуала.

В Северной Ирландии в одном из болот были найдены человеческие останки, которые, скорее всего, принадлежат молодой женщине, которой отсекли голову во время ритуала железного века более 2 тысяч лет назад, пишет Mirror.

Такая находка была обнаружена вблизи Беллаги (графство Лондондерри) в 2023 году. Позже ученые изучили останки и выяснили, что они, вероятно, принадлежали женщине в возрасте от 17 до 22 лет, которая жила примерно с 343 года до н.э. до 1 года до н.э.

"На шейных позвонках женщины были обнаружены следы порезов, которые указывают на умышленное обезглавливание как возможную причину смерти, что могло быть частью ритуала и жертвоприношения в период железного века", - подчеркивают в материале.

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Эта находка была признана "одним из важнейших археологических открытий на острове Ирландия". Останки сохранились настолько хорошо, что сначала ими заинтересовалась Полицейская служба Северной Ирландии, пока экспертиза не установила их давность.

Также среди останков было найдено плетеное изделие из растительного материала. Сейчас Национальные музеи Северной Ирландии работают со специалистами, чтобы определить, что это может быть за артефакт.

"Это важное открытие дает нам возможность заглянуть в жизнь людей нашего древнего прошлого и дает представление о том, как они жили, взаимодействовали с окружающей средой и развивали свою культуру", - отметила куратор археологии в Национальных музеях Северной Ирландии Ниам Бейкер.

В свою очередь профессор археологии Школы природной и антропогенной среды при Королевском университете Эйлин Мерфи провела остеологический анализ, благодаря которому был составлен биологический профиль женщины и установлена причина ее смерти.

"Для меня было привилегией провести остеологический анализ этих важных, но также очень острых археологических останков. Как и в случае со многими болотными телами железного века, молодая женщина претерпела очень насильственную смерть, которая включала в себя поток крови из ее горла с последующим обезглавливанием", - подчеркнула она.

Другие археологические находки

Как писал УНИАН, в Египте впервые за столетие нашли гробницу фараона, который правил долиной Нила где-то в промежутке между 1492 и 1479 годами до н. э. Отмечается, что вход и главный проход в сооружение были обнаружены в 2022 году, и с тех пор внутренние раскопки велись очень тщательно.

Также сообщалось, что в Италии обнаружили таинственный "город мертвых" возрастом 3 тысячи лет. Различные наводнения покрыли его почвой, благодаря которой город сохранился на протяжении веков.

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