Пабы этого города наполнены историей.

В Ирландии находится город, который известен своими яркими зданиями и невероятными пейзажами. Речь идет о Кинсейле, который процветает благодаря своей уникальной кухне, пабам и людям, которые все это создают, пишет Mirror.

Кинсейл является популярным прибрежным городком, который известен своей кухней и пивом, которое подают в пабах. Также этот город воплощает типичный ирландский рыбацкий поселок и предлагает столько же традиций в своих пабах, сколько и на своих красивых улицах.

"От других ирландских городов его отличает отличный выбор пабов. Наполненные историей и обеспечивая все лучшие домашние удобства, они образуют бесконечный список питейных заведений в небольшой области, идеально подходящей для паб-кроулинга и настоящего вкуса Ирландии", - объяснили в материале.

Скорее всего, самым известным пабом из всех, который привлекает любителей эля со всей Великобритании, является атмосферный The Spaniard. Этот паб имеет очаровательную соломенную крышу и горящий камин внутри, а также был построен на фундаменте старого замка, датируемого 1650 годом.

"Этот волшебный паб обеспечивает всю уютность, которую вы можете себе пожелать, и в течение дня подает блюда, которые высоко оценивают те, кому посчастливилось их попробовать. Тосты с креветками и суп-чаудер являются их специализацией, как и морепродукты в целом по Кинсейлу, благодаря близости к портам", - рассказали в Mirror.

В то же время в отзыве на TripAdvisor написали:

"Мы прекрасно провели время в пабе The Spaniard в Кинсейле. Это место имеет свой характер и производит впечатление настоящей аутентичности - будто попадаешь в кусочек местной истории. Это теплое, гостеприимное место с уютным, живым шармом".

Есть еще один паб, который помог городу стать известным, а именно The Bulman, который может похвастаться тем, что является первым баром вдоль Дикого Атлантического пути. Он имеет ярко-оранжевый фасад, который расположен на краю города с видом на гавань, что становится для посетителей идеальным местом, чтобы любоваться волнами и наслаждаться любимым напитком.

"The Bulman - отличный способ размять ноги, если вы остановились в гавани Кинсейл. Отсюда открывается удивительный вид на устье реки, а также замечательная атмосфера бара и фантастическая еда", - написал один посетитель.

Также Кинсейл является домом для интересной исторической достопримечательности под названием Charles Fort.

"После дня, проведённого в исследовании форта, многие отдыхают в одном из оживлённых пабов, но не раньше, чем исследуют огромное сооружение в форме звезды, которое когда-то служило военным объектом", - подытожили в материале.

