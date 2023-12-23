Уикенд в Болонье: чем поражает туристов роскошная "темная лошадка" Италии

Несмотря на то, что Болонья считается одним из важнейших городов Италии, она отнюдь не входит в перечень топовых мест, куда направляются массовые туристы. На самом же деле этот город с богатой историей является невероятно интересным, а отсутствие толп делают его еще более привлекательным. УНИАН.Туризм расскажет, что стоит попробовать и посмотреть за уикенд в городе башен, студентов и мортаделлы.

УНИАН.Туризм и сам попал в Болонью случайно. Имея на своем депозите у одного из европейских лоукостеров 16 евро за отмененный рейс, которые вот-вот должны были "сгореть", и не желая терять ни евроцента, мы бросились искать, какой рейс можно было бы приобрести за такую сумму, да еще чтобы направление было более-менее интересное.

Вскоре у нас на руках уже был билет за 15 евро на рейс "Сучава – Болонья". И хотя в ожидании путешествия маршрут несколько раз менялся по инициативе авиакомпании и в итоге вылетали мы из другого румынского города Яссы (как туда попасть быстро, комфортно и недорого, читайте в нашем отдельном материале) – в начале ноября 2023 года наш самолет все же приземлился в столице региона Эмилия-Романья.

Как доехать из аэропорта в город

Аэропорт Болоньи имени Гульельмо Маркони, обслуживающий около полусотни авиакомпаний, расположен всего лишь в 5 километрах от центрального железнодорожного вокзала города, и добраться туда можно примерно за 10 минут по монорельсовой дороге Marconi Express.

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Одноразовый билет стоит 11 евро – его можно приобрести заранее онлайн или оплатить проезд бесконтактной картой прямо на турникете при входе на платформу. Вы также можете купить билет туда и обратно за 20 евро, есть предложения для групп и семей. Также на сайте предлагается приобрести билет между станциями Bologna Central Station и Lazzaretto за 2 евро, но он не распространяются на поездки в аэропорт.

Курсирует Marconi Express ежедневно с 5:40 утра до полуночи с интервалом движения 7-15 минут, в зависимости от времени суток.

Что посмотреть в Болонье за уикенд

В целом Болонья – довольно удобный город для прогулок. Главные туристические достопримечательности здесь расположены в пешей доступности, поэтому если есть всего пару дней в городе – основное увидеть успеете.

В то же время, поскольку Болонья не так раскручена среди туристов, как некоторые другие города Италии – здесь нет больших толп, особенно если приехать вне сезона.

Например, мы приехали туда в начале ноября – и это идеальное время для посещения не только Болоньи, но и Италии в целом. Именно на октябрь-ноябрь приходится межсезонье, когда пляжные туристы уже закончились, а рождественские еще не начались. Тогда на улицах сравнительно мало туристов (ну хорошо, в Риме или Венеции их все еще полно), поэтому гуляя по городам, по большей части вы видите местных и лучше погружаетесь в здешнюю жизнь.

При этом в ноябре в Болонье еще довольно тепло днем, хотя когда садится солнце – сразу становится прохладно (но все еще теплее, чем в это время в Украине). А поскольку в Италии в целом очень много вечнозеленых растений, даже осенью и зимой здесь не так депрессивно.

Болонью довольно легко узнать среди других городов – красные крыши, розовые фасады, длиннющие галереи, высоченные башни и куча студентов создают ее неповторимый образ. По городу можно гулять четко по карте, а можно бродить наугад, постоянно натыкаясь на что-то интересное.

УНИАН.Туризм расскажет о главных туристических изюминках города, которые никак нельзя обойти стороной.

Центральная площадь и главный собор

В первую очередь все туристы стекаются на главную площадь города – Пьяцца Маджоре (Piazza Maggiore), откуда рукой подать до главных архитектурных памятников города и от которой тянется сеть болонских улочек с уютными кофейнями и ресторанами, которые выставляют столики прямо посреди пешеходной части.

Главной изюминкой площади является Базилика Сан-Петронио (La Basilica di San Petronio). Построенная в 14-17 веках, она довольно нетипична для готического стиля, который вы привыкли видеть, например, в Германии, Франции, Великобритании или других странах Западной Европы.

Попасть внутрь базилики могут все желающие, однако лишь в определенные часы. В то же время в капеллу, где собрана коллекция уникальных фресок авторства Джованни да Модена, в том числе с редким изображением пророка Моххамеда в Аду и гигантским Люцифером (именно ее показывали в культовом фильме ужасов "Омен"), можно попасть за отдельную плату.

Ну и не следует забывать, что в Италии действуют довольно строгие правила посещения религиозных учреждений – никакой открытой одежды, как-то короткие платья, юбки, шорты или майки, причем что для женщин, что для мужчин. Это еще один аргумент ехать в Италию осенью, ведь учитывая местную летнюю 40-градусную жару, подобрать подходящий гардероб для местных церквей будет несколько проблематично.

Также на площади расположен знаменитый фонтан "Нептун" 16 века, являющийся одним из символов города. В ноябре 2023 года он был на реконструкции, поэтому приблизиться к нему было невозможно – пришлось смотреть через решетку.

Здесь же расположен Палаццо Коммунале (Palazzo Comunale), который построили еще в 13 веке как частный дом-дворец известного юриста Франческо Аккурси – отсюда и его историческое название Палаццо д'Аккурсио. Впоследствии сооружение стало резиденцией местных властей – оно остается ратушей города до сих пор, хотя часть административных учреждений расположена в других зданиях.

Сейчас во дворец могут попасть и туристы, в том числе чтобы посмотреть его богатое убранство и коллекцию живописи. Впрочем, ради чего туда стоит идти на самом деле, мы расскажем ниже.

Город башен и охота за пейзажами

Едва ли не самой трудной задачей для нас во время визита в Болонью оказалось найти башню, с которой можно было бы посмотреть на панораму города сверху. И это настоящий парадокс, ведь Болонья известна как город башен.

В эпоху Средневековья город был очень богатым и влиятельным, а местная знать наперегонки строила себе огромные жилые башни – в какой-то момент в Болонье было около сотни башен, самая высокая из которых достигала 97 метров. Лишь после 15 века, после нескольких запретов от Пап, в городе прекратили не только строить новые башни, но и частично разобрали уже построенные. Также этому способствовали частые падения башен, далеко не все из которых были построены должным образом.

Сейчас в Болонье осталось всего несколько башен, в том числе две парные – самая высокая Азинелли (97 метров) и ее соседка Гарисенда (48 метров), расположенные в самом центре города. Еще до недавнего времени туристы могли подниматься на эти башни, однако в октябре 2023 года их закрыли для посещения из-за аварийного состояния – башни имеют немалый наклон и есть серьезный риск обвала.

Далее мы доверились Гуглу в поисках другой смотровой площадки, однако когда мы подошли еще к трем смотровым башням, которые нам советовал Интернет, они тоже оказались закрыты, в частности те, что расположены на упомянутой выше Базилике Сан-Петронио и еще одной must-visit церкви Болоньи – Соборе Святого Петра (Cattedrale Metropolitana di San Pietro).

Впрочем, башню последней надежды мы таки нашли, когда уже совсем ни на что не надеялись. Находясь на главной площади, мы увидели людей на часовой башне уже упомянутого выше Палаццо Коммунале. Итальянские правоохранители любезно подтвердили, что это ныне единственное место в городе с панорамой на центр.

Попасть на башню дворца можно за 8 евро, заблаговременно забронировав билет онлайн (людей туда пускают партиями из соображений безопасности). Да, недешево, но местные пейзажи того стоят.

Виды открываются с двух ярусов – сначала небольшая смотровая площадка, на которую подниматься очень легко, а дальше уж очень опасные лестницы выведут вас на самый верх – подъем действительно настолько крутой, что перед этим туристов просят подписать соответствующее согласие. Собственно, именно поэтому людей и запускают небольшими группами.

А ведь какие пейзажи!

В качестве бонуса туристы получают экскурсию по помпезным залам части здания.

Знаменитые галереи Болоньи

Еще одна особенность болонских улочек – галереи (такие вот арки-пристройки), тянущиеся фактически вдоль всех домов в историческом центре города. Их общая протяженность составляет аж 36 тысяч метров – некоторые из них простенькие, а некоторые – настоящие произведения искусства, как, например, Palazzo della Banca d'Italia ли Palazzo Cassa Risparmio.

Галереи в Болонье появились из-за банального желания подзаработать. Поскольку Болонья была городом студентов со Средних веков, им, конечно же, требовалось много жилья. Поэтому домовладельцы надстраивали галереи над улицами, чтобы таким образом создать дополнительные площади под аренду.

Сначала с этим ноу-хау, как и с башнями, боролись, однако потом местные власти решили сделать их строительство легальным, выдавая на это платные разрешения – и с условием, чтобы минимальная высота пролета под галереей была не ниже 3,6 метров, чтобы там мог проехать всадник.

В качестве бонуса – сейчас под этими галереями очень удобно прятаться от дождя, при этом не стоя на одном месте.

Чертоза в Болонье

Есть в Болонье и кое-что интересное для любителей гулять по кладбищам – в городе расположено одно из крупнейших в Европе кладбищ-музеев, Чертоза (Certosa di Bologna). Находится оно примерно в 4 километрах от центра города, поэтому туда довольно быстро можно добраться пешком, разглядывая улочки, ну или же на автобусе.

В 14 веке на этом месте был построен картезианский монастырь, но во времена Наполеона его разогнали и на его базе обустроили кладбище. Местная знать, как вы уже поняли из описанного выше, очень любила понты и роскошь – и это также можно увидеть в погребальных традициях.

Неудивительно, что кладбище постепенно начало воспеваться в произведениях всемирно известных поэтов и писателей, а затем трансформировалось в музей под открытым небом. Местные скульптуры, фрески и сами здания действительно способны переплюнуть известные музеи и соборы города, вот только на кладбище вход абсолютно бесплатный.

Кладбище просто огромное, поэтому на его посещение лучше закладывать несколько часов, особенно если вы хотите отыскать самые известные монументы, разбросанные по всей территории.

В то же время здесь нет толп, потому можно спокойно погулять среди мемориалов и подумать о вечном.

Забытые каналы Болоньи

Едва ли не самым инстаграмным местом в Болонье является окошечко по улице Пьелла (Finestrella di Via Piella). Поговаривают, когда-то в Болонье было много каналов "как в Венеции", впрочем до наших времен дожил лишь один. Именно его можно увидеть, заглянув в это окошечко.

Впрочем, судя по всему, и его глобальное потепление вскоре уничтожит – во время нашего визита мы увидели из окошечка лишь одиночные лужи, хотя на фото нескольколетней давности там еще можно было увидеть водный канал.

Что поесть и выпить в Болонье

Помимо роскошной архитектуры, Болонья славится и своими давними кулинарными традициями – в свое время она даже получила титул гастрономической столицы Италии. Существует несколько блюд и напитков, которые обязательно следует попробовать во время посещения этого города.

Соус болоньезе

Как не сложно догадаться, именно в Болонье придумали легендарный соус болоньезе – мясной соус, который готовят из говяжьего фарша, томатов, моркови, лука и красного вина. Туда могут добавлять и другие ингредиенты, например, сливки.

Подают болоньезе с пастой или лазаньей.

Паста тальятеле

Разновидностей макаронных изделий в Италии очень много, но именно паста тальятеле считается кулинарной изюминкой Болоньи. По легенде, изобрел ее в конце 15 века придворный повар Зафиран, которого на это вдохновила прическа Лукреции Борджиа в день ее свадьбы с Альфонсо I д'Эсте.

Тальятеле обычно готовят самостоятельно из свежих ингредиентов и он идеально комбинируется с густыми соусами, такими как упомянутый выше болоньезе.

Также в Италии принято подавать к пасте тарелочку натертого пармезана, которым можно посыпать готовое блюдо в нужном вам количестве.

Паста с соусом болоньезе в Болонье стоит от 10 евро, в зависимости от заведения.

Болонская мортаделла

Эта разновидность вареной колбасы является еще одной визитной карточкой Болоньи. Нечто похожее здесь производилось еще во времена Римской империи, однако постепенно о ней забыли. Только в 16 веке рецептура была возрождена в Болонье. Тогда мортаделла была очень дорогим изделием, ведь в ее состав входило большое количество весьма ценных специй: цена этой колбасы в 9 раз превышала стоимость хлеба, в 3 раза – ветчины, в 2 раза – оливкового масла.

В наши времена мортаделла является очень популярным ингредиентом в итальянской кухне. Чаще всего она используется при приготовлении бутербродов, а также целого ряда традиционных блюд, например, омлета фритата, салата, холодных закусок, пицц и паст.

Любители уличной еды могут приобрести мартаделлу в итальянских пышках тиджелле. И стоит она уже совсем недорого – около 3 евро за "сэндвич".

Цены в ресторанах Болонии

По нашим наблюдениям, из трех посещенных нами на этот раз городов Италии – именно в Болонье были самые высокие цены в заведениях питания. Да и в принципе город не очень дешевый.

В то же время, отправляясь на ужин в рестораны в Италии стоит знать одну местную особенность. Очень часто заведения питания в Италии включают в счета так называемую плату за вход, или же "коперто". Это фиксированная цена за сервировку стола, которая применяется к каждому человеку в группе посетителей – за эти средства вам могут принести хлеб или оливки, а могут ничего не принести. Обычно составляет она 1-3 евро с человека. Как можно догадаться, из-за этого в Италии не очень активно оставляют официантам чаевые.

Возможно, именно поэтому в Италии довольно популярна еда на вынос. Например, распространенным стрит-фудом является пицца, которую продают по кусочкам – в среднем цены на них стартуют от 3 евро, и одного такого вполне хватает, чтобы немного утолить голод.

И, конечно же, нельзя побывать в Италии и не попробовать знаменитое местное мороженое джелато. Продают его всюду, а набор вкусов – широченный. Оно довольно сытное, так что имейте это в виду – оно вполне может заменить небольшой перекус.

Вина Болоньи

Из напитков туристам рекомендуется попробовать местные вина. В Болонье популярными локальными сортами считаются белые игристые вина Pignoletto и Lambrusco, а также красные сухие Sangiovese.

Также в Италии обязательно стоит попробовать местный Aperol Spritz или его другой вариант Campari Spritz. Эти напитки очень популярны далеко за пределами Италии, однако на родине, как нам показалось, они несколько крепче.

Где остановиться в Болонье

Несмотря на то, что Болонья является не столь популярной среди туристов, вероятно, из-за большого количества студентов, которые создают дефицит – цены на жилье здесь не самые дешевые. Например, Болонья была единственным городом на нашем маршруте, где нам пришлось жить в общем номере хостела – и ночь там стоила даже дороже, чем в отдельных номерах в Риме или Неаполе.

Самые дешевые номера в общем 8-местном номере в хостелах Болоньи обойдутся в сумму от 25 евро за ночь вместе с городскими налогами. Если же вы хотите жить в 4-местном номере с соседями только вашего пола – придется заплатить минимум 40 евро.

Цены на апартаменты также стартуют от 40 евро, а одноместные номера в отелях категории 2-3 звезды – от 50 евро за ночь. Ночевка в четырехзвездочном отеле ближе к центру обойдется минимум в 80 евро.

В то же время стоит обращать внимание, что на популярных сервисах по бронированию при поиске жилья в Италии наряду с основной ценой часто содержится пометка "может взиматься дополнительная плата", поэтому лучше выяснить этот момент сразу, чтобы не натолкнуться на немалые дополнительные сборы.

Также настоятельно советуем вам обращать внимание на отзывы и оценки, ведь далеко не все жилье в Италии находится в удовлетворительном состоянии. Кроме того, далеко не всюду есть круглосуточная стойка регистрации – в некоторые отели или апартаменты вообще можно заехать только с 16 до 19, потому что местные ценят свое время.

Куда дальше из Болоньи

Болонья расположена на севере Италии, но не у самых границ, а ближе к центру. Благодаря этому туристам открывается широченный выбор локаций, куда можно поехать дальше. Например, до Флоренции отсюда ехать около 100 километров, до Венеции или Пизы – около 150 километров, а до Милана – чуть больше 200 километров. В крошечное государство Сан-Марино в середине Италии ехать около 120 километров, столько же до курортного города Римини рядом с ней.

Нам же нужно было ехать в Неаполь, а это аж 600 километров от Болоньи, поэтому посреди маршрута мы еще решили сделать остановку на ночевку в Риме – это около 400 километров от Болоньи. И именно здесь нам открылась страшная правда о пассажирских автобусах в Италии – они почти всегда опаздывают. Например, наш задержался аж на четыре часа. Советуем учитывать этот нюанс и не строить свои планы впритык.

Марина Григоренко

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