Эксперты оценили стоимость отдыха в стране, количество доступных экскурсионных туров и безопасность.

Соседнюю с Украиной Польшу признали лучшим бюджетным направлением для женщин, путешествующих в одиночку.

К такому выводу пришла дисконтная платформа Wethrift, проанализировав топ-30 стран из Women Peace and Security Index и оценив стоимость и количество индивидуальных туров, цены на еду, отели и транспорт, а также оценку "безопасности прогулок в одиночку ночью" для каждой из них.

Согласно исследованию, в Польше женщина-туристка может уложиться в среднем всего 7,37 евро в день на еду, и для индивидуальных путешественниц там предлагается целых 65 туров, цитирует Time Out.

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Также издание напоминает, что польская столица Варшава недавно вошла в топ-10 лучших городов для женщин-путешественниц. Город известен своей разнообразной архитектурой, а также великолепными барами, рынками и музеями. Тем временем, Краков, по словам автора Time Out Тристана Паркера, "отлично подходит для выпивки и еще лучше для современного искусства". Кроме этого, в Польше есть горы, море и множество других туристических изюминок.

10 лучших бюджетных направлений для соло-туристок

Польша Литва Словакия Южная Корея ОАЭ Чехия Хорватия Испания Латвия Япония

Как сообщал УНИАН, ранее опытная соло-путешественница Алеая Дюран назвала две страны мира, где она чувствовала себя максимально небезопасно во время одиночного путешествия.

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