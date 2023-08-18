Некоторые пляжи в Италии, как утверждается, запрещают отдыхающим приносить свои собственные пикники.

В итальянском регионе Апулия некоторые частные пляжи начали запрещать людям приносить с собой еду. Таким образом они хотят побудить отдыхающих тратить деньги в своих собственных пляжных барах.

Как пишет The Sun, многие пляжи по всей Италии находятся в частной собственности отелей и ресторанов, и они взимают плату с туристов за аренду зонтиков и шезлонгов.

Три семьи были "запуганы" персоналом известного частного пляжа в Торре Лапилло, чтобы они не ели домашнюю еду. Одна семья рассказала итальянским СМИ, что им это "буквально заявили", когда они открывали еду. По сообщению, когда люди отдыхали на берегу Ионической гавани со своими детьми и открыли сумки с едой, к ним подошли сотрудники и "угрожали".

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Также сообщается, что плата за вход на некоторые пляжи Апулии уже вышла из-под контроля.

Отмечается, что местный житель и адвокат Дарио Дюссо "в ярости" от "запрета на еду".

"Они просто не могут этого сделать. У них нет полномочий. И если для этого сезона будет слишком поздно, потому что долгая бюрократия не позволила бы нам своевременно вмешаться, то со следующего года мы будем предупреждать всех, кто посмеет запретить купальщикам доступ к государственной собственности со своей едой", - сказал он в комментарии итальянским СМИ.

Менеджер частного пляжа Lido Calarena в Коззе Майкл Колелла рассказал, что они не разрешают большие холодильники для групповых собраний. "Но если вы принесете с собой перекус, напиток или мини-холодильник, мы закроем глаза", - отметил он.

Правила относительно еды и напитков, которые отдыхающие могут принести на итальянские пляжи, различаются в зависимости от каждого пляжа.

Тем временем другие пляжи Италии принимают меры, чтобы свести к минимуму воздействие туристов на свои берега.

Так, на Сардинии только 1600 человек могут посетить Кала-Сизине, а Санта-Мария-Наваррезе - только 1300 человек. Еще меньше людей за день могут посетить Кала Мариолу: всего 550 человек, и каждый должен заплатить 1 евро.

В других местах острова пляж Пелоса запретил полотенца и попросил посетителей вместо этого приносить коврики, на которых меньше собирается песок. Любой посетитель должен будет заплатить 3,50 евро.

Между тем, после введения новых правил туристы, желающие посетить пляжи Кала-Котиччо и Кала-Бригантина на архипелаге Ла-Маддалена, должны будут платить по 3 евро на человека за каждый день. При этом, На каждый пляж будет допущено всего 60 человек в день, поскольку местные власти ищут способы защитить эти места от воздействия туризма.

Сам архипелаг является национальным парком и доступен только с гидом, стоимость которого составляет 25 евро за пять часов. И любой, кто пойман на посещении архипелага без гида, может быть привлечен к ответственности.

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Как сообщал УНИАН, в Италии все посетители общественных бассейнов обязаны носить шапочку для плавания, в противном случае их могут просто туда не пустить. Это правило введено в целях гигиены, а также распространено в некоторых других европейских странах. А в некоторых районах Италии, например, в Сорренто, туристам грозит штраф за нарушение запрета носить купальники и ходить с голым торсом за пределами пляжей.

А вот на популярных среди иностранных туристов пляжах Кала Морланда и Кола Бута на испанском острове Майорка начали появляться фейковые таблички об опасности, которой на самом деле не существует.

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