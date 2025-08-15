Всегда стоит детально изучать местные правила перед тем, как посетить другую страну, иначе могут возникнуть неприятности.

Планируя путешествие в новую страну, стоит учитывать не только язык, кухню или культурные особенности, но и местные законы, которые иногда могут показаться туристам неожиданными. Об этом пишет DailyMail.

В разных государствах действуют свои правила - от запрета определенных фото в Дубае до ограничений на обувь для водителей во Франции. В Венеции нельзя кормить голубей, а в Сингапуре любителям жевательной резинки придется приспосабливаться к строгим нормам.

Ниже - примеры необычных запретов в разных странах мира, игнорирование которых может дорого стоить туристу:

Дубай . В Объединенных Арабских Эмиратах запрещено фотографировать правительственные здания.

. В Объединенных Арабских Эмиратах запрещено фотографировать правительственные здания. Греция . 2009 года запрещено носить обувь на высоких каблуках во время посещения исторических памятников, в частности Афинского Акрополя и театра в Эпидавре. Нарушительницам может грозить штраф до 900 евро.

. 2009 года запрещено носить обувь на высоких каблуках во время посещения исторических памятников, в частности Афинского Акрополя и театра в Эпидавре. Нарушительницам может грозить штраф до 900 евро. Италия . В Венеции с 2008 года запрещено кормить голубей. Тогда власти запретили продажу и раздачу зерна, поскольку птицы повреждали мраморные статуи в поисках пищи.

. В Венеции с 2008 года запрещено кормить голубей. Тогда власти запретили продажу и раздачу зерна, поскольку птицы повреждали мраморные статуи в поисках пищи. Франция . Туристы, которые арендуют авто во Франции, должны внимательно подбирать обувь. Водителям запрещено носить "неподходящую обувь". Полиция часто проверяет это в популярных курортных регионах.

. Туристы, которые арендуют авто во Франции, должны внимательно подбирать обувь. Водителям запрещено носить "неподходящую обувь". Полиция часто проверяет это в популярных курортных регионах. Шри-Ланка . туристам запрещено фотографироваться на фоне статуй Будды.

. туристам запрещено фотографироваться на фоне статуй Будды. Жевательная резинка здесь почти полностью запрещена: нельзя импортировать, продавать или носить ее без медицинского назначения. Разрешена только лечебная жевательная резинка. Закон ввели, чтобы сохранить чистоту города и предотвратить повреждение тротуаров.

Дроны можно использовать только с официального разрешения. Любой, кто использует или импортирует дроны без разрешения, может получить тюремное заключение на срок до 7 лет или штраф в размере до 50 000 египетских фунтов (около тысячи долларов США).

фунтов (около тысячи долларов США). Мальдивы . Большинство туристов не осознают, что это на самом деле мусульманская страна, где действуют строгие нормы относительно одежды. За пределами туристических зон, то есть в районах, где живут местные жители, нельзя обнажать руки и ноги. А нудизм запрещён даже в специально предназначенных для иностранных туристов зонах.

