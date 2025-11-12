В последнее время на Западе появился тренд на многомесячные путешествия на круизных лайнерах.

Американские супруги Моника Брзоска и Джорелл Конли в 2023 году продали все свое имущество, чтобы поселиться на круизном лайнере и непрерывно путешествовать по миру. Однако после более года сплошных путешествий они признались, что такой образ жизни имеет свои недостатки, пишет DailyMail.

Моника и Джорелл работали учителями, но после нескольких совместных путешествий круизными лайнерами влюбились в такой образ жизни. Они хотели увидеть мир до выхода на пенсию, потому что тогда путешествовать уже станет трудно из-за состояния здоровья.

С марта 2023 года пара непрерывно путешествует, меняя один круиз на другой.

"Я сразу почувствовала себя свободной. Мы не знали, как надолго нам хватит денег, но решили максимально использовать каждую минуту. Мы быстро влились в ритм нашей новой жизни. Раньше всегда были планы уроков, приготовления еды и уборки, но все это исчезло", - рассказала Моника журналистам, похваставшись, что целый год не готовила еду и не пользовалась стиральной машиной.

Однако такая жизнь оказалась не безупречной.

"Конечно, есть трудности. Мы скучаем по нашим семьям, но знаем, что можем улететь домой, если возникнет чрезвычайная ситуация", - сказала женщина.

