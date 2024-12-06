Из-за глобального потепления многие горнолыжные курорты Европы к 2100 году могут остаться без снега.

На фоне глобального потепления ряд горнолыжных курортах в Альпах уже были вынуждены закрыться из-зи отсутствия снега. И это только начало.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на свежее исследование Eurac Research, горнолыжный отдых в Альпах вскоре может уйти в прошлое, поскольку количество выпавшего снега сократилось на треть в период с 1920 по 2020 год. При этом на юго-западных склонах в некоторых регионах сокращение и вовсе составило почти 50%.

В то же время исследователи отмечают, что хотя данные охватывают 100 лет, уровень выпадения снега начал резко снижаться только с 1980 года. Это совпадает с резким повышением средней температуры воздуха во всем мире из-за антропогенного изменения климата.

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При этом ученые предупреждают, что наиболее пострадавших регионах Южных Альп, включая Италию, Словению и Австрию, эти изменения могут поставить под угрозу будущее зимних видов спорта.

"Уменьшение количества снега влияет не только на зимние виды спорта, но и на все виды деятельности и процессы, которые зависят от воды", – пояснил ведущий исследователь Микеле Боццоли.

По оценкам ученых, горнолыжные курорты по всему миру посещают 400 миллионов человек каждый год, поэтому снег является абсолютно важной частью экономики туризма. Если снег тает во время лыжного сезона с декабря по апрель, у курортов нет другого выбора, кроме как проводить более короткие и менее прибыльные сезоны.

Исследователи поясняют: более высокие температуры означают, что снег не может образовываться на более низких высотах, а вместо этого осадки выпадают в виде дождя.

"Наиболее негативные тенденции касаются местностей ниже высоты 2000 метров, которые находятся в южных регионах, таких как Италия, Словения и часть Австрийских Альп", – указывает Боццоли.

Ранее в этом году исследователи обнаружили, что на каждом одном из восьми горнолыжных курортов мира не будет снега с 2071 по 2100 год. Прогнозируется, что наиболее пострадавшим регионом станут Австралийские Альпы, где снежный покров будет только 38 дней в году.

В то же время в Европейских Альпах, где расположено 69% мировых горнолыжных зон, ожидается на 42% меньше дней со снежным покровом к 2100 году.

Как ранее сообщал УНИАН, недавний отчет WTM установил, что экстремальная погода уже вынуждает треть туристов менять свои отпускные планы.

При этом согласно исследованию сервиса InsureandGo, 80% британских туристов боятся, что через 5 лет топ-места Европы будут слишком жаркими для отдыха.

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