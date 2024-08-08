Больше всего опасений туристы имеют по поводу будущего отдыха в Греции.

Эксперты уже не впервые предупреждают, что в обозримом будущем экстремальный температуры в Европе существенно изменят привычный формат летнего отдыха.

Впрочем, оказывается, что многие туристы опасаются, что это произойдет намного раньше, чем прогнозируют климатологи. Так, согласно свежему исследованию сервиса InsureandGo, четверо из пяти британских отдыхающих (или 80%) считают, что некоторые популярные европейские места отдыха будут слишком жаркими для посещения в течение следующих пяти лет из-за изменений климата и экстремальных погодных условий.

При этом больше всего опасений туристы имеют по поводу Греции: почти половина опрошенных (или 48%) считают, что к 2029 году отдыхать летом в этой стране, уже сейчас вынужденной закрывать некоторые достопримечательности из-за жары, станет невозможно.

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Также путешественники ожидают невыносимые условия для отдыха через пять лет в таких странах Европы, как:

Турция (45% опрошенных)

Испания (44%)

Кипр (40%)

Италия (28%)

Португалия (27%)

Мальта (23%)

Опасения по поводу будущего своего летнего отдыха на этих популярных локациях испытывают респонденты всех возрастных групп – и они небеспочвенны, ведь в некоторых из этих мест температуры уже поднялись на 10°C выше среднего сезонного значения.

При этом за последние два года количество людей, на выбор которых влияет повышение средних температур в потенциальных местах отдыха, выросло с 31% до 45%.

Также туристы отмечают, что отпугнуть их могут такие показатели, как плохое качество воздуха, большое количество пластиковых отходов, мусор на пляжах, нагревание мирового океана, вырубка лесов, а также погодные катаклизмы – от лесных пожаров и засухи до наводнений и сильных ливней.

Как сообщал УНИАН, в июле 2024 года наконец завершилась цепочка из 13 месяцев подряд с новым средним рекордом тепла на Земле. Однако ученые говорят, что окончание рекордной серии ничего не меняет в угрозе, которую представляет изменение климата.

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