Прошлой зимой снега хватило едва на месяц, поэтому этой зимой курорт уже не откроют.

Горнолыжный курорт во Французских Альпах навсегда прекратил работу из-за глобального потепления. Ведь из-за отсутствия снега лыжный сезон в последнее время продолжался всего по несколько недель в году.

Как пишет Independent, небольшой семейный курорт La Sambuy, расположенный неподалеку от большой горнолыжной зоны Труа Валле, в прошлом зимнем сезон смог проработать лишь один месяц.

По словам мэра одноименного городка Ла-Самбуи Жака Далекса, на курорте "раньше был снег практически с 1 декабря по 30 марта". Но в сезоне 2022/23 было всего четыре недели снега, "и даже тогда снега было немного", что означает, что "на трассе очень быстро появились камни и скалы".

По словам Далекса, эксплуатация подъемников – стоимостью 80 000 евро в год - в течение такого короткого промежутка времени просто финансово невыгодна. Поскольку снега хватает всего на несколько недель в январе и феврале, курорт теряет около 500 000 евро в год.

Несмотря на то, что это небольшой курорт, он был популярен среди семейных туристов, желающих получить опыт альпийского отдыха без необходимости тратить много денег на более дорогих лыжных трассах.

Городской совет Ла-Самбуи решил демонтировать инфраструктуру для зимних видов спорта перед предстоящим лыжным сезоном. 10 сентября на веб-сайте курорта появилось объявление о том, что он "закроется окончательно".

По словам Далекса, город все еще надеется привлечь посетителей, которые не катаются на лыжах. Он добавил, что теперь это место для "открытия и защиты природы, прогулок, занятий спортом, если это возможно".

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