Так уж сложилось, что далеко не все города, подходящие для туризма, являются удобными для жизни, и наоборот. Например, на испанских Канарских островах местные жители уже начали устраивать протесты из-за того, что массовый туризм сделал их жизнь невыносимой.
Тем не менее, есть и те города, где удалось найти баланс между удобством для туристов и местных жителей. Компания Resonance Consultancy составила список из 100 городов мира, лучше всего подходящих для жизни и туризма.
Возглавила рейтинг британская столица Лондон, причем уже девятый раз подряд. В частности, город лидирует в подкатегориях Instagram Hashtags, Facebook Check-ins и Tripadvisor Reviews.
Как отмечают аналитики, Лондон сумел восстановить после пандемии COVID и Брексит объемы по всем основным показателям, в том числе пассажирским перевозкам внутри города, количеству бронирований в отелях, покупкок новой недвижимости, посещения достопримечательностей и так далее. Одновременно в городе есть хорошие возможности для открытия бизнеса, обучения и поиска работы.
Топ-10 городов мира для жизни и туризма
1. Лондон, Великобритания.
2. Париж, Франция.
3. Нью-Йорк, США.
4. Токио, Япония.
5. Сингапур.
6. Дубай, ОАЭ.
7. Сан-Франциско, США.
10. Сеул, Південна Корея.
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали страны мира с лучшим балансом между работой и личной жизнью. Возглавили рейтинг Новая Зеландия, Испания и Франция.
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