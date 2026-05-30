Китайский инженер в течение 13 лет выуживал секреты США и Японии для масштабного проекта

Он приобретал знания в японских и тайваньских лабораториях и привёз с собой целую команду.

Китайский физик и инженер Да Бо, который более десяти лет работал в ведущих исследовательских центрах Японии и имел доступ к самым секретным производственным процессам TSMC на Тайване, вернулся в Китай вместе со своей командой, пишет PiataAuto.

Известно, что Да Бо родился в Китае и окончил Китайский университет науки и технологий (USTC), где получил степень доктора философии по физике конденсированных веществ. После этого, в 2013 году, он устроился в Национальный институт материаловедения (NIMS) в Японии – один из лучших в мире центров в области науки о материалах и полупроводниках.

Уже в 2016 году его назвали самым молодым будущим профессором в истории NIMS. В 2017 году он получил особую награду за самое интересное научное выступление, а в 2022 году предложил официальный слоган института – "Материалы меняют мир, и мы создаем материалы", – который сразу же приняли.

Видео дня

Доступ к самым сокровенным секретам отрасли

В 2022 году Да Бо также привлекли к совместному проекту NIMS и американской компании Lam Research – производителя сложного оборудования для производства полупроводников. Этот проект предусматривал исследования для производства самых производительных полупроводников в 3 нм на предприятии TSMC на Тайване. По мнению авторов материала, это дало ему возможность погрузиться во все производственные процессы и оборудование ASML, даже не будучи официальным сотрудником этих компаний.

Параллельно, как говорится в материале, он годами формировал в NIMS команду из китайских физиков и инженеров – фактически обучая их наиболее востребованным технологиям прямо в сердце японской науки.

Возвращение и новая цель

Теперь Да Бо вернулся в Китай и увез с собой всю команду. Он получил должность в университете, который заканчивал, и в компании Hefei Guojing Instrument Technology – одном из самых щедро финансируемых инновационных центров в области чипов в стране.

Показательной деталью стало то, что Да Бо удалил со своего публичного сайта все упоминания о японских наградах и карьере. По мнению авторов материала, это дает основания рассматривать весь его 13-летний путь за рубежом не как обычную научную карьеру, а как целенаправленный долгосрочный план – получить знания там, где они есть, обучить команду и вернуться.

"Манхэттенский проект" Китая

Случай Да Бо – лишь одна деталь масштабной стратегии. Как говорится в материале, Китай строит полную внутреннюю экосистему производства полупроводников, которая включает:

Huawei – центр дизайна чипов, координатором которого является Хэ Тинбо, которую прозвали "королевой чипов"; SMIC – крупнейший китайский производитель полупроводников, уже выпускающий чипы до 7 нм без EUV-оборудования; SiCarrier – аналог ASML, разрабатывающий собственное литографическое оборудование; AMEC – аналог Lam Research, производящий расходные материалы для производства чипов; Naura – аналог Applied Materials, отвечающий за производственные материалы.

Так, недавно попавшая под санкции компания Huawei объявила, что разработанные ее исследователями чипы достигли уровня 1,4 нм и могут быть запущены в производство ориентировочно в 2031 году. Для сравнения: лучшие современные чипы – это 2 нм, а TSMC планирует выйти на 1,4 нм только в 2028 году.

Другие исследования и изобретения Китая

Ранее УНИАН писал, что Пекин провел беспрецедентный эксперимент,отправив искусственные человеческие эмбрионы на орбиту для изучения того, как космическая среда влияет на ранние этапы развития человека.

К тому же китайские исследователи, возможно, нашли альтернативный метод производства топлива. Ученые из Шанхайского института передовых исследований (SARI) создали длинноцепочечные углеводороды, которые используются в реактивном топливе, путем соединения отработанного CO2 с водой (каждая молекула воды содержит два атома водорода).

Вас также могут заинтересовать новости: