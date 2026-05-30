Трамп близок к ожирению: личный врач раскрыл результаты исследований

79-летний Дональд Трамп сохраняет отличные физические и когнитивные показатели, хотя ему и рекомендовали похудеть.

Президент США Дональд Трамп находится в "отличном состоянии здоровья" и "полностью годен" к исполнению обязанностей главы государства. К такому выводу пришли врачи после очередного комплексного медицинского обследования, проведенного в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, пишет The Associated Press.

Согласно отчету врача президента Шона Барбабелли, 79-летний Трамп прошел компьютерную томографию, кардиологические обследования, скрининг на онкологические заболевания и ряд других профилактических тестов. Всего в обследовании принимали участие 22 медицинских специалиста.

После трех часов обследований сам Трамп заявил, что все прошло "идеально".

Во время осмотра вес президента составлял 108 килограммов, что примерно на шесть килограммов больше, чем во время предыдущего обследования в 2025 году. При росте 190 сантиметров его индекс массы тела составляет 29,7 – лишь немного ниже порога, после которого медики классифицируют состояние как ожирение.

Врачи рекомендовали президенту скорректировать питание, увеличить физическую активность и снизить вес. В то же время в отчете отмечается, что его когнитивные и физические показатели остаются на высоком уровне.

Тест на когнитивные способности пройден без ошибок

Трамп также прошел Монреальский когнитивный тест, который используется для выявления деменции и других когнитивных нарушений.

По результатам проверки он набрал максимальные 30 баллов из 30 возможных – такой же результат он демонстрировал и во время предыдущих тестирований.

В отчете отмечается, что у президента хорошее состояние сердечно-сосудистой, легочной и нервной систем.

"Его напряженный ежедневный график, включающий многочисленные встречи на высоком уровне, публичные выступления и регулярную физическую активность, продолжает поддерживать его общее благополучие", – отметил врач Барбабелла.

Врачи отметили улучшение состояния вен

В документе также упоминается диагностированная ранее хроническая венозная недостаточность – распространенное заболевание среди пожилых людей, которое может вызывать отеки ног.

Во время нынешнего осмотра медики зафиксировали лишь незначительный отек голеней и отметили, что состояние улучшилось по сравнению с прошлым годом.

Синяки на руках президента врачи объяснили частыми рукопожатиями и приемом аспирина.

Трампу исполняется 80 лет

Обнародование медицинского отчета происходит на фоне общественных дискуссий о возрасте американских политиков. В следующем месяце Трампу исполнится 80 лет. Он стал самым пожилым человеком, избранным президентом США.

Сам президент неоднократно отвергал сомнения относительно своего возраста и физической формы. Во время последних публичных выступлений он заявлял, что чувствует себя так же хорошо, как и полвека назад.

