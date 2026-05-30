Исполнитель хита 'Смарагдове небо' женился (фото)

Молодожены поделились романтическими снимками в сети.

Популярный украинский певец Максим Деревянчук, выступающий под сценическим именем DREVO, женился.

Избранницей 24-летнего исполнителя хитов "Смарагдове небо" и "Енкарапіста" стала девушка Яна Рудник, с которой он уже несколько лет был в отношениях. Свадебными кадрами молодожены поделились в Instagram.

В частности, жених выбрал классический черный смокинг с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой. Яна же была одета в длинное белое платье с открытыми плечами и дополнила образ длинной фатой с кружевом.

Видео дня

"Под звуки гонга", – подписал кадры DREVO.

Напомним, ранее Леся Никитюк призналась, какую свадьбу планирует с женихом-военным. Не секрет, что звезде уже сделал предложение ее возлюбленный Дмитрий Бабчук, поэтому сейчас влюбленные думают о громком торжестве с друзьями.

"Мы могли бы пойти расписаться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает. У меня очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчаса поработают у меня на свадьбе. Можно и без конверта тогда прийти уже", - отмечала Леся.

Вас также могут заинтересовать новости: