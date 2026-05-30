Россия прямыми попаданиями десятков 'Шахедов' разрушила вокзал в Шостке

Ночью россияне прямым попаданием нескольких десятков "Шахедов" разрушили здание железнодорожного вокзала в городе Шостка и повредили инфраструктуру станции.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци". "Типичный "центр принятия решений": гражданский вокзал, с которого ежедневно сотни людей в Сумской области ездили по своим гражданским делам", – прокомментировал перевозчик.

Отмечается, что жертв среди работников и пассажиров нет, люди находились в укрытиях. Утренние рейсы в регионе проходят по расписанию. При этом возможны оперативные корректировки на некоторых пригородных маршрутах.

Как добавил вице-премьер, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в настоящее время железнодорожники работают над ликвидацией последствий обстрела.

Атаки РФ по "Укрзализныце"

Россия регулярно атакует украинскую железную дорогу. Главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал, что удары по железнодорожной инфраструктуре стали главным приоритетом России. Цель врага – не просто остановить поезда, а подорвать экспортный потенциал страны.

Так, 18 мая "Укрзализныця" скорректировала движение поездов после массированного ночного обстрела Днепропетровской области. Пассажиров и подвижной состав удалось уберечь от каких-либо повреждений.

А в ночь на 14 мая Россия в очередной раз нанесла целенаправленные удары по железной дороге. Был поражен маневровый локомотив в Харьковской области и задерживался ряд поездов.

