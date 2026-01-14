Столицу Ирландии признали лучшим городом мира для соло-туристов в 2026 году

Среди прочего, по Дублину очень удобно передвигаться пешком, так что за день можно успеть многое.

Ирландскую столицу Дублин признали лучшим городом мира в 2026 году для соло-туристов.

Почему Дублин идеально подходит для туристов-одиночек

Согласно свежему рейтингу Travelers' Choice Awards от платформы TripAdvisor, этот город с его богатой исторической архитектурой и бесчисленными литературными легендами, сочетает в себе атмосферу старого мира с дружелюбным и простым очарованием.

При этом отмечается, что по городу очень удобно передвигаться пешком, так что за день можно успеть многое.

"Мы предлагаем начать с нескольких известных достопримечательностей: полюбуйтесь изысканными деталями собора Святого Патрика, исследуйте "сердце города" в Дублинском замке и осмотрите обширный кампус Тринити-колледжа. Здесь множество музеев (многие, например, музей Честера Битти, бесплатны), а еда действительно на любой вкус и кошелек: вы можете попробовать дегустационное меню в одном из 43 ресторанов города, отмеченных звездами Мишлен, или зайти в паб и отведать лучшую в своей жизни рыбу с картофелем фри", – отмечают авторы подборки.

При этом Дублин является идеальной отправной точкой для множества однодневных поездок – например, в рыбацкую деревню Хоут.

10 лучших городов мира для соло-туристовв 2026 году

Дублин, Ирландия. Берлин, Германия. Лондон, Великобритания. Сантьяго, Чили. Эдинбург, Великобритания. Нью-Йорк, США. Ханой, Вьетнам. Мадрид, Испания. Бали, Индонезия. Кейптаун, Южная Африка.

Дублин – советы по посещению

Отметим, ранее УНИАН.Туризм из личного опыта рассказывал, что стоит обязательно посмотреть в Дублине.

Также мы писали, что украинским туристам нужно учесть перед первой поездкой в Ирландию.

