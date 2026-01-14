Столицу Ирландии признали лучшим городом мира для соло-туристов в 2026 году

Ирландскую столицу Дублин признали лучшим городом мира в 2026 году для соло-туристов.
Почему Дублин идеально подходит для туристов-одиночек
Согласно свежему рейтингу Travelers' Choice Awards от платформы TripAdvisor, этот город с его богатой исторической архитектурой и бесчисленными литературными легендами, сочетает в себе атмосферу старого мира с дружелюбным и простым очарованием.
При этом отмечается, что по городу очень удобно передвигаться пешком, так что за день можно успеть многое.
"Мы предлагаем начать с нескольких известных достопримечательностей: полюбуйтесь изысканными деталями собора Святого Патрика, исследуйте "сердце города" в Дублинском замке и осмотрите обширный кампус Тринити-колледжа. Здесь множество музеев (многие, например, музей Честера Битти, бесплатны), а еда действительно на любой вкус и кошелек: вы можете попробовать дегустационное меню в одном из 43 ресторанов города, отмеченных звездами Мишлен, или зайти в паб и отведать лучшую в своей жизни рыбу с картофелем фри", – отмечают авторы подборки.
При этом Дублин является идеальной отправной точкой для множества однодневных поездок – например, в рыбацкую деревню Хоут.
10 лучших городов мира для соло-туристовв 2026 году
- Дублин, Ирландия.
- Берлин, Германия.
- Лондон, Великобритания.
- Сантьяго, Чили.
- Эдинбург, Великобритания.
- Нью-Йорк, США.
- Ханой, Вьетнам.
- Мадрид, Испания.
- Бали, Индонезия.
- Кейптаун, Южная Африка.
Дублин – советы по посещению
Отметим, ранее УНИАН.Туризм из личного опыта рассказывал, что стоит обязательно посмотреть в Дублине.
Также мы писали, что украинским туристам нужно учесть перед первой поездкой в Ирландию.
