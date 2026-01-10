'Аквариум с одуванчиками': РФ создала странную защиту для брони, и это может сработать, - The Telegraph

Россия испытывает новую противодроновую броню для танков и бронемашин "кульбаба", сочетающую гибкие металлические стержни и трехмерную сетку.

Новые импровизированные решения армии РФ вызывают насмешки в сети, но эксперты признают: в войне дронов даже самые необычные конструкции могут временно спасать технику и жизни, пишет The Telegraph.

От "танка-черепахи" до "одуванчика"

Россия продолжает экспериментировать с нетипичными способами защиты бронетехники от FPV-дронов. После "танка-черепахи" и так называемого "волосатого танка" на поле боя появился новый дизайн, который уже окрестили "аквариумом с одуванчиками".

Речь идет о многослойной конструкции из гибких металлических стержней, сваренных в древовидную форму и покрытых высокопрочной сеткой. Она должна создавать трехмерный барьер вокруг танка и заставлять дроны взрываться на расстоянии от корпуса.

Как работает "броня одуванчика"

Новую систему впервые зафиксировали на российском танке Т-90М на складе. Министерство обороны РФ уже запатентовало этот дизайн, хотя неизвестно, когда его начнут массово применять в боевых условиях.

Принцип прост: если FPV-дрон с взрывчаткой врезается в металлические стержни, детонация происходит раньше, чем он достигает основной брони.

"Каждый дополнительный сантиметр дистанции повышает шансы танка выжить", - отмечает издание.

Военный корреспондент Дэвид Акс в блоге Trench Art назвал такую комбинацию "лучшей пассивной защитой от дронов, доступной на сегодняшний день", если совместить ее с базовой броней, динамической защитой и металлическими клетками.

Эволюция странных решений

"Одуванчик" - это усовершенствованная версия брони типа "еж", которую российские войска применяли ранее, а впоследствии подобные решения начали использовать и украинские подразделения.

"На фронте стоит экспериментировать со всем: шипами, цепями, клетками или их комбинациями, если это может спасти жизнь", - пояснил эксперт по оружию Давид Кириченко.

По его словам, война превратилась в непрерывную гонку адаптаций и контрмер.

Украина тоже экспериментирует

В начале недели украинские военные показали новый дизайн тяжелой БМП, которая сочетает "одуванчикообразную" броню, металлическую "щетину" и листы, свисающие на цепях.

"Это часть бесконечного развития экспериментальных и странных изобретений с обеих сторон", - отметил Кириченко.

Недостатки и уязвимости

Впрочем, у таких систем есть серьезные минусы. Дополнительная защита увеличивает вес машин, снижает маневренность и делает их более уязвимыми для атак спереди или снизу.

Украинские силы все чаще применяют дроны, которые бьют под корпусом техники - в самое слабое место, или сбрасывают мины с воздуха.

По словам аналитика Defence Express Валерия Рябыха, "кульбаба" неэффективна против традиционного оружия, в частности высокоточной артиллерии.

"Против дронов это может работать определенное время – пока противник не найдет способ обойти или взломать эту защиту", – отметил он.

Камуфляж, пропеллеры и война времени

Кроме брони, РФ тестирует камуфляжные сетки, имитирующие обломки кирпича, а также даже гигантские вращающиеся пропеллеры для защиты гражданских фургонов от дронов. Последнюю идею большинство экспертов называет сомнительной и экономически неоправданной.

Впрочем, как подытожил Рябых, "любая, даже странная инновация может выиграть время". А на современном поле боя, где дроны решают все, время часто означает выживание.

