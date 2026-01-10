В большую часть киевских многоэтажек вернули тепло: сколько еще осталось

Частично восстановлена централизованная подача тепла в больницы, школы и другие объекты социальной сферы.

В Киеве поэтапно восстанавливают теплоснабжение после массированной атаки россиян 9 января. В столиценачата подача тепла в 4 тыс. жилых домов.

Как сообщил вице-премьер по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий, вчера без отопления осталось около 6 тыс. домов.

"Проводятся плановые восстановительные работы, управляющие компании осуществляют перезапуск домов. На это нужно время. Непосредственно в квартирах тепло появится позже, но в систему теплоноситель постепенно подается", - отметил Кулеба.

По его словам, частично восстановлена централизованная подача тепла в больницы, школы и другие объекты социальной сферы.

"Аварийные и ремонтные бригады работают непрерывно. Работы сложные, но продвигаются - система постепенно возвращается в рабочий режим. Ожидаем начала подачи теплоносителя во все дома", - добавил вице-премьер.

Ситуация с отоплением в Киеве - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 9 января Россия массированно обстреляла столицу дронами и ракетами, в результате чего у части жителей Киева и Киевской области возникли перебои со светом, водой и теплом.

Из-за сложной ситуации столичный мэр Виталий Кличко призвал киевлян временно покинуть город по возможности.

Сегодня утром сообщалось, что в Киеве и области продолжаются работы по восстановлению стабильного электроснабжения после предыдущей атаки россиян. В столице за сутки удалось вернуть свет для более 350 тыс. потребителей.

