Больше всего шансов найти идеальный курорт для сноубордистов во Франции.

Хотя до зимы еще три месяца, бывалые туристы уже начинают планировать свой зимний отдых, ведь организация поездки как можно заранее имеет целый ряд преимуществ.

Туристический эксперт Тамара Хинсон, которая в свое время работала сноуборд-инструктором на горнолыжных курортах Канады, Франции и Италии, в своей колонке для Lonely Planet дала несколько советов экстремалам, как выбрать лучшее место для активного отдыха этой зимой.

"Прежде всего, выбор лучших мест в мире для катания на сноуборде – непростая задача. Фантастическая транспортная доступность французских Трех Долин, например, всегда будет привлекать сноубордистов, стремящихся максимально намотать километраж, а невероятно потрясающие лесные трассы таких мест, как Уистлер-Блэккомб (Канада – ред.), всегда дадут фору другим курортам, когда дело касается удовольствия", – пояснила она.

Именно поэтому, составляя свой топ-7 мест для катания на сноуборде этой зимой, она учитывала целый ряд факторов, особо обращая внимание на курорты, которые приложили все усилия для создания комфортных для сноубордистов трасс, предлагая при этом широкий выбор вариантов размещения.

"Эти места также высоко ценятся за наличие специализированной инфраструктуры, позволяющей сноубордистам максимально эффективно проводить время на склонах, включая целые эскадрильи снежных пушек, обеспечивающих обилие снега, или высокоскоростные подъемники, которые доставят сноубордистов на вершину горы за очередной дозой адреналина", – добавила Хинсон.

7 лучших мест в мире для катания на сноуборде этой зимой

Хоккайдо, Япония: идеально для красивых фонов. Три Долины, Франция: лучшее для фристайл-веселья. Кицбюэльские Альпы, Австрия: лучше для новичков. Санкт-Мориц, Швейцария: для отдыха класса люкс. Паридиски, Франция: идеально для семей. Уистлер-Блэккомб, Канада: лучшее апре-ски. Эспас Килли, Франция: лучшее для продвинутых сноубордистов.

Как глобальное потепление уничтожает горнолыжные курорты

Как ранее сообщал УНИАН, в последние несколько лет в Европе закрылись несколько популярных горнолыжных курортов из-за отсутствия снега зимой. Например, во Франции навсегда закрыли небольшой семейный курорт La Sambuy, ведь открывать его для туристов всего на несколько недель является невыгодным.

Тем временем, климатологи уже предупреждили, что из-за глобального потепления до конца столетия горнолыжный отдых в Европе в привычном виде прекратит существование. Именно поэтому им уже сейчас стоит задуматься над обновленной стратегией своего развитися.

Не обошла эта проблема стороной и горнолыжные курорты в Украинских Карпатах. Еще до полномасштабной войны традиционные зимние направления в западных областях Украины несли убытки из-за нехватки снега.

