Американский AH-64 Apache и Ка-52 "Аллигатор" страны-агрессора России – ударные вертолеты с разными подходами. Apache отдает предпочтение сети датчиков и гибкости, в то время как Ка-52 ставит во главу угла скорость, тяжелое вооружение на расстоянии и уникальную систему катапультирования, пишет Wion.

Различия в конструкции несущего винта: устойчивость против традиционной маневренности

Ка-52 использует уникальную соосную систему несущего винта (два винта, расположенных друг над другом), что исключает необходимость в хвостовом винте и обеспечивает высокую маневренность при сильном ветре. В отличие от них, Apache использует традиционную конфигурацию с одним несущим и одним хвостовым винтом, проверенную десятилетиями боевых действий.

Максимальная скорость: "Аллигатор" опережает конкурентов

Утверждается, что Ка-52 может достигать максимальной скорости 300 км/ч благодаря своей аэродинамической форме. AH-64E Apache Guardian немного отстает, Boeing заявляет о максимальной скорости горизонтального полета примерно 293 км/ч.

Основное ракетное вооружение: Hellfire – точность против "Вихрь" – дальность

Apache несет ракету AGM-114 Hellfire, известную своей способностью "выстрелил и забыл" и высокой поражающей способностью танков. Ка-52 оснащен ракетой 9К121 "Вихрь", которая имеет систему наведения с лазерным лучом и заявленную дальность действия до 10-12 км.

Радар и датчики: преимущество мачтовой системы Longbow

Радар AN/APG-78 Longbow вертолета Apache расположен на мачте несущего винта, что позволяет ему отслеживать 128 целей из укрытия. Ка-52 использует носовой радар Arbalet-52, который обеспечивает картографирование погоды и местности, но не обладает преимуществом мачтовой системы Apache в наведении на цель из-за укрытия.

Выживаемость экипажа: катапультные кресла: эксклюзив России

Ка-52 – единственный в мире серийный вертолет с катапультными креслами пилота; взрывные заряды отрывают лопасти несущего винта до того, как экипаж катапультируется. Apache использует тяжелую броню и ударопрочный фюзеляж, предназначенный для поглощения энергии удара и защиты пилотов при крушении.

Огневая мощь основного орудия: 30-мм автоматическая пушка против неподвижной пушки

Apache оснащен гибкой 30-мм автоматической пушкой M230, соединенной со шлемом пилота, что позволяет ей целиться туда, куда смотрит пилот. Ка-52 использует жесткую, установленную сбоку 30-мм пушку 2A42, которая более точна на больших дистанциях, но не имеет широкого сектора обстрела башни Apache.

Конфигурация кабины пилотов: расположение сидений рядом и тандемное расположение

Ка-52 разработаны с уникальной компоновкой сидений рядом, что позволяет пилотам лучше координировать свои действия и совместно использовать приборы. Apache придерживается традиционной тандемной компоновки (передняя и задняя части), которая обеспечивает обоим пилотам беспрепятственный обзор с обеих сторон самолета.

Ранее эксперты сравнил стратегический бомбардировщик Соединенных Штатов Америки B-52 и самолет Ту-160 страны-оккупанта России, которые называют самыми мощными ядерными бомбардировщиками в мире.

