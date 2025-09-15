Также тревел-эксперты рассказали, чем их можно заменить.

Далеко не все популярные туристические направления одинаково подходят для отдыха в разное время года по разным причинам, даже если речь идет о разных регионах одной страны.

Туристические эксперты Travel Off Path назвали семь популярных туристических мест, куда не стоит ехать на отдых этой зимой.

"Зимний отпуск – два слова, которые вызывают в памяти образы уютных мест отдыха, праздничных ярмарок или залитого солнцем пляжа, спасающего от холода. Но давайте будем честны: разница между путешествием, которое вы видите в Instagram, и реальностью на самом деле может быть огромной, особенно зимой. Как опытная команда редакторов и авторов Travel Off Path, мы видели все. Мы знаем, каково это – приехать в место мечты, а потом обнаружить, что там холодно, серо и полностью закрыто на весь сезон. Речь не о том, чтобы навсегда избегать этих чудесных мест. Речь о том, чтобы избегать их, когда они могут разочаровать", – отметили авторы подборки.

Также они предложили разумные альтернативы для каждого из направлений в списке.

1. Острова Миконос и Санторини, Греция – атмосфера "города-призрака". Эксперты предупреждают, что эти прекрасные места имеют особый шарм только летом, когда они залиты солнцем. Зимой же там не только скучно и все закрыто, но также отвратительная погода.

"Погода часто холодная, дождливая и ветреная, а большинство очаровательных отелей, оживленных ресторанов и даже межостровных паромов закрыты до весны. Вас ждет одинокая, унылая реальность, а не залитый солнцем рай, о котором вы мечтали", – отмечают бывалые путешественники.

Вместо этого они советуют туристам обратить внимание на испанские Канарские острова, которые принимают гостей и радуют солнцем круглый год.

2. Амальфитанское побережье, Италия – атмосфера "закрытости". Как и в случае з упомянутыми выше греческими островами, зимой на курортах Амальфи в основном закрыты пляжные клубы, рестораны, отели и магазины. Да и погода совсем не радует.

Вместо этого зимные туристы могут отправиться на португальскую Мадейру, которую еще называют "островом вечной весны".

3. Марракеш, Марокко – ловушка "экзотической глубокой заморозки". Многие туристы ошибочно полагают, что эта африканская страна станет отличным местом для побега за теплом из холодной Европы. Реальность же такова, что в Марракеше может быть на удивление холодно.

"Хотя дневная температура около 15°C может быть приятной, ночью она резко опускается до 4°C. Самая большая ловушка, которая каждую зиму наводняет туристические форумы, заключается в том, что эти прекрасные риады под открытым небом построены так, чтобы сохранять прохладу, и часто не имеют центрального отопления, что приводит к неприятно холодным ночам", – предупреждают эксперты.

Вместо этого туристам рекомендуют обратить внимание на Египет (Луксор и Асуан).

4. Дублин, Ирландия – "вечный мрак". Тревел-эксперты поясняют, что хотя пабы Дублина всегда уютны, настоящая проблема для туристов зимой в этом городе – это не только холод и дождь, но и крайне короткий световой день. В декабре солнце может садиться до 16:00, что существенно затрудняет осмотр достопримечательностей.

Вместо этого туристам советуют отправиться в португальскую столицу Лиссабон – одну из самых солнечных и мягких зимних столиц Европы. Здесь гостей ждет история мирового уровня, потрясающая кухня и живая атмосфера без гнетущей зимней тьмы.

5. Париж, Франция – не стоит затрат. "Париж в рождественские и новогодние праздники, несомненно, волшебный, но цена за это очень высока. Цены на авиабилеты и отели достигают своего пика, а сам город становится невероятно многолюдным. Вы проведете большую часть поездки, стоя в длинных очередях в холодную и сырую погоду. Классический случай, когда платишь больше за большую толпу", – предупреждают эксперты.

Вместо этого путешественникам советуют обратить внимание на чешскую столицу Прагу, где их ждет настоящая зимняя сказка.

6. Исландия – "игра с высокими ставками". Хотя большинство туристов отправляются в Исландию зимой ради того, чтобы увидеть северное сияние. на деле их поездка часто омрачается экстремальной погодой, метелями, частыми перекрытиями дорог и всего 4-5 часами светового дня.

"Увидеть сияние – это риск, а не гарантия, что делает поездку очень дорогой и потенциально может разочаровать, если погода не порадует", – отмечают опытные путешественники.

Вместо этого туристам советуют поехать на финскую Лапландию (Рованиеми), гораздо лучше подготовленную к экстремальным зимним погодным условиям.

7. Озерный регион Северной Италии (Комо, Гарда) – "Голливуд против реальности". Большинство знаменитых озерных городов становятся чрезвычайно тихими и часто окутаны холодным туманом в зимние месяцы.

"Многие величественные виллы, знаменитые сады и даже паромные переправы работают по очень ограниченному графику или полностью закрыты до весны. Это красиво, но не дает того живого и гламурного итальянского озерного отдыха, который вы видели на экране", – предупреждают эксперты.

Вместо этого они рекомендут туристам обратить внимание на озеро Тахо в американских штатах Калифорния и Невада. Оно предлагает то же потрясающее сочетание глубокого синего озера, окруженного заснеженными горами, но это место, созданное для зимы – с горнолыжными курортами мирового класса и прибрежными оживленными городами.

