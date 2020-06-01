Не только курорты: Криклий назвал страны, с которыми ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения

Переговоры идут в том числе с рядом европейских стран.

Украина ведет переговоры о возобновлении регулярного авиасообщения со многими странами.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает "Лига". Он также обнародовал перечень этих стран.

По его данным, прежде всего, украинским авиакомпаниям предложено возобновить рейсы с Турцией, Грецией, Израилем, Черногорией, Кипром, Хорватией, Болгарией, Грузией, Германией, Чехией и Великобританией.

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"Мир понемногу оправляется от пандемии и самолеты вновь возвращаются в небо. Поэтому, учитывая ситуацию, Мининфраструктуры вместе с украинскими авиакомпаниями рассматриваем возможность восстановления авиасообщения с Финляндией, Швецией, Данией, США, Канадой, Литвой, Латвией, Индией, КНР, Азербайджаном, Нидерландами, Бельгией, Францией, Молдовой, Польшей, Австрией, Италией, Португалией, Албанией, Словакией, Казахстаном, Арменией, Венгрией, Египтом, Тунисом и ОАЭ", - идет речь в блоге министра.

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Он также добавил, что Кабмин готовится принять изменения в карантинные правила, сняв запрет на въезд иностранных граждан. "Первый шаг уже сделан - возобновлена работа пограничных пунктов", - отметил чиновник.

Ранее сегодня министр анонсировал возобновление авиасообщения 15 июня. Столичный аэропорт имени Сикорского после этого обнародовал список направлений, по которым будут возобновлены регулярные рейсы.

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