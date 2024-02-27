Мэр Севильи решил бороться с чрезмерным туризмом на площади Испании.

Испания считается одной из самых популярных среди туристов стран мира, а это неизбежно приводит к чрезмерному туризму – явлению неприятному как для местных жителей, так и для путешественников. Поэтому неудивительно, что многие популярные города начинают вводит различные ограничительные меры, чтобы регулировать потоки туристов.

Например, в испанском городе Севилья решили ограничить вход туристов на центральную площадь города Plaza de Espana. Как пояснил на своей странице в соцсети X мэр города Хосе Луис Санс, полностью площадь Испании закрывать не будут – жители города и провинции по-прежнему смогут заходить туда без ограничений, а вот туристы смогут попасть на главную площадь города за отдельную плату.

"Мы будем взимать с туристов плату, как это делается в большинстве городов мира. Только за счет бюджета горсовета мы не можем ни сохранить наше наследие, ни гарантировать сохранность памятника", – пояснил он.

Также мэр Севильи выложил видео, показывающее, как сейчас выглядит площадь Испании – с множеством уличных торговцев прямо на ступеньках, а также обшарпанными стенами, отбитой плиткой и выбитыми перилами.

Как сообщал УНИАН, ранее Барселона – еще один страдающий от чрезмерного туризма город Испании – запретила круизным лайнерам заходить в центр города.

Помимо контроля над потоками туристов, это решение имеет еще одну цель – уменьшить количество вредных выбрасов в атмосферу, ведь порт Барселоны является самым загрязненным в Европе.

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