Путешественников призывают сохранять спокойствие и заблаговременно прибывать в аэропорты.

К системе въезда-выезда Европейского Союза (EES), общий старт которой анонсирован на 12 октября, именно в воскресенье готова присоединиться еще одна страна ЕС - Чехия.

Как пишет The Independent, проект цифрового контроля границ объединит с единой центральной базой данных все пункты пересечения в пределах Шенгенской зоны, кроме Ирландии и Кипра, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии.

"Цель системы - усилить борьбу с преступностью и обеспечить соблюдение правила пребывания не более 90 дней в течение любого 180-дневного периода, которое распространяется на граждан Великобритании и других третьих стран", - пишет СМИ.

Путешественникам нужно будет создать цифровую запись, содержащую отпечатки пальцев и биометрические данные лица, при въезде или выезде через внешнюю границу Шенгена. Это будет касаться международных аэропортов, морских портов, железнодорожных станций и автомобильных пунктов пропуска.

Хотя государства-члены ЕС, отмечают журналисты, имеют право "присоединяться" к EES, до 9 апреля 2026 года, Эстония, Люксембург, а и теперь Чехия заявили, что готовы проверять каждого путешественника уже со старта действия системы.

В то же время другие страны ЕС к новой системе пересечения границы движутся медленнее. В частности, правительство Нидерландов сообщило, что не все путешественники, на которых распространяется действие EES, будут зарегистрированы с первого дня во всех пунктах пропуска. И не все данные путешественников будут внесены сразу. В Нидерландах штамповка паспортов сохранится в течение шести месяцев и будет отменена с 10 апреля 2026 года.

Как EES будет работать в Чехии

Как сообщило посольство Чехии в Лондоне, все международные аэропорты страны будут подключены к центральной базе ЕС уже с воскресенья, 12 октября.

"Крупнейшим аэропортом является пражский, который в 2024 году принял более 16 миллионов пассажиров. Однако к EES также подключены региональные аэропорты в Остраве, Брно, Пардубице и Чешских Будейовицах", - говорится в публикации.

В Чехии подтвердили, что все путешественники, которые будут пересекать границу, будут зарегистрированы как при въезде, так и при выезде из страны.

Посольство также отметило, что действующие требования остаются без изменений, в частности проверка наличия "достаточных финансовых средств на период запланированного пребывания". Для каждого дня поездки туристы должны иметь 1 565 чешских крон наличными, на карточках или в виде дорожных чеков.

Чешские чиновники также посоветовала туристам, которые уже через несколько дней столкнутся с EES, быть к этому готовыми, сохранять спокойствие, внимательно следить за указателями и информационными сообщениями в аэропортах. Также советуют заблаговременно проходить предварительную регистрацию на терминалах самообслуживания.

Изменение правил въезда в ЕС для украинцев

Как писал УНИАН, ЕС с 12 октября меняет правила пересечения границы, процедура предусматривает сканирование лица и снятие отпечатков пальцев. Спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, что процедура она будет происходить постоянно для каждого человека при въезде и выезде. По его словам, Европейский союз хочет модернизировать свою базу данных для того, чтобы совместить различные страны, усилить безопасность и чтобы была возможность контролировать въезд-выезд граждан третьих стран, к которым относятся и украинцы.

