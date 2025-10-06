Петр Павел говорит, что остановка поставок боеприпасов навредит Украине и Чехии.

Остановка чешской инициативы по поставкам боеприпасов Украине повредит не только самой Украине, но и Чешской Республике. Как пишет Reuters, об этом заявил президент Чехии Петр Павел после победы на выборах партии ANO Андрея Бабиша, который ранее выражал желание прекратить эту программу.

"Если мы сократим или даже прекратим эту поддержку, мы навредим, прежде всего, себе. Но прекращение этой поддержки также будет иметь негативное влияние на Украину, если еще много людей погибнут", - сказал Павел в понедельник.

Павел, как бывший высокопоставленный чиновник НАТО, был решительным сторонником этой инициативы. Павел сказал, что Бабиш может получить доступ, чтобы ближе ознакомиться с инициативой и увидеть, как она работает.

"Я считаю, что как с Андреем Бабишем, так и с представителями других партий мы будем помнить прежде всего об интересах Чешской Республики, наших союзников и партнеров, таких как Украина, и не нанесем вреда ни им, ни себе", - сказал Павел.

Издание напомнило, что сбор боеприпасов для Украины объединяет торговцев и представителей оборонного ведомства со всего мира. Цель этого сбора - поиск 3,5 миллионов артиллерийских снарядов для Киева при финансировании из западных стран. По программе уже поставлено около 1,5 миллионов снарядов. Чешское правительство ожидало, что количество поставок боеприпасов возрастет в этом году.

Это было основной программой поддержки Украины во времена правительства премьер-министра Петра Фиалы, который уходит в отставку. А его место планирует занять победитель выборов Андрей Бабиш, если соберет большинство в парламенте с помощью других партий. Переговоры об этом, по данным Reuters, продолжаются.

Выборы в Чехии - какие результаты

Оппозиционная партия ANO бывшего премьер-министра, миллиардера Андрея Баиша, которого называют популистом, победила на субботних парламентских выборах. Представители его партии получили 80 из 200 мест в нижней палате.

Перед выборами Бабиш заявил, что Чехии нужно прекратить закупку боеприпасов для Украины. По его мнению, этим должны заниматься Европейский Союз и НАТО.

