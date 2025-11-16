Этот мост называют скрытой жемчужиной Британии.

В Уэльсе есть уголок, где кажется, что время будто остановилось, а туман дрейфует между старинными деревьями, как призрачные лозы. Речь идет о долине Рейдол в Кередигионе, где лес настолько завораживающий и таинственный, что напоминает сказку. Об этом пишет Express.

Отмечается, что долина Рейдол занимает высокое место в списке мечтаний заядлых путешественников, особенно железная дорога Vale of Rheidol Railway, которая входит в список лучших туристических направлений мира.

"Это один из самых волшебных ландшафтов Британии, скрытая жемчужина, где блестят водопады, шепчут деревья, а паровые поезда плывут сквозь туман, как из сказки", - подчеркнули эксперты по путешествиям Ski Vertigo.

В то же время леса вблизи известного Моста Дьявола наполнены тайной и чудом. Извилистые дубы возвышаются над тропами, а тонкие ручьи падают с крутых склонов.

"Железная дорога Vale of Rheidol Railway, волшебный паровоз, который будто перенесся из другой эпохи, медленно едет по долине. Он неторопливо извивается по лесу, выпуская белые облака, плывущие среди деревьев. Местные жители говорят, что его свисток слышен задолго до того, как он появляется из-за холма, - мягкий, призрачный звук, раздающийся по всему холму", - описывают в Express.

Этот поезд едет из эпохи Эдуарда, проезжая мимо Аберфруда, водопада Рейдол, Риуфрон и заканчивая свое путешествие на Мосту Дьявола.

"По прибытии на Devil's Bridge (Мост Дьявола) история становится еще более волшебной. Три моста, построенные на протяжении веков, расположены друг над другом. Согласно местным преданиям, первый из них был построен самим Дьяволом, поскольку местные жители считали ущелье слишком глубоким, чтобы его пересечь. Было заключено соглашение - душа первого существа, которое перейдет мост, будет принадлежать ему", - добавляют в публикации.

Однако, по местной легенде, хитрые местные жители сначала переправили собаку, обманув дьявола и спасая свои души. Однако, когда на закате солнца ветер воет через мост, некоторые говорят, что это звучит как тихое рычание.

