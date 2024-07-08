Девятерых пассажиров, участвовавших в драке на борту самолета, задержала полиция.

Споры за места в самолетах уже давно стали привычным делом, однако иногда невинные словесные перепалки оборачиваются гораздо более серьезными проблемами, чем просто надутые губы и жалобы в соцсетях.

Как пишет The Independent, на прошлой неделе рейс авиакомпании Ryanair, следовавший из Агадира (Марокко) в Лондон (Великобритания), был вынужден совершить аварийную посадку в Марракеше после того, как между пассажирами вспыхнула массовая драка.

По словам очевидцев, ожесточенная ссора из-за расположения мест возникла через 36 минут после начала четырехчасового полета, хотя ситуация начала накаляться еще с момента посадки.

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Сообщается, что мужчина в возрасте около 20 лет попросил мать, сидевшую рядом с ее собственной дочерью, поменяться с ним местами, чтобы он мог сесть рядом со своей женой и маленькими детьми.

Когда женщина отказалась, уже во время полета мужчина начал ей угрожать, что побудило мужа этой пассажирки защитить свою жену.

"Это было похоже на рейс из ада... Они пытались ударить друг друга. Одна из семей была частью более крупной группы, поэтому к ней начали присоединяться и другие пассажиры", – рассказали очевидцы инцидента.

В итоге в ситуацию вмешались бортпроводники, а пилот, по мере обострения ситуации, решил направить самолет в марокканский город Марракеш, чтобы высадить "нарушителей порядка".

Марокканская полиция встретила самолет на взлетной полосе и задержала девятерых пассажиров, участвовавших в драке на борту самолета.

Одновременно еще одному пассажиру на борту стало плохо, а потому ему потребовалась медицинская помощь.

"Заболевшему пассажиру на борту дали кислород, после чего ему оказали помощь медики аэропорта, которые установили, что он непригоден к полету. Этот пассажир отказался выйти из самолета и оскорбил экипаж, а потому также был удален из самолета жандармерией аэропорта", – рассказал представитель Ryanair.

В итоге рейс с примерно 200 пассажирами на борту был задержан на ночь в аэропорту Марракеша, поскольку на тот момент экипаж достиг максимального налета. Дальше самолет вылетел лишь на следующий вечер.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что авиакомпании начали незаметно отказываться от откидывающихся сидений в самолетах – еще одного серьезного предмета споров на борту.

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