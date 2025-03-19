С 26 октября 2025 года бюджетный авиаперевозчик начнет базировать третий самолет Airbus A320 в аэропорту столицы Молдовы.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о расширении полетной программы через аэропорт "Кишинев" (Молдова), куда авиакомпания вернулась в конце 2024 года.

Как сообщает avianews.com, с 26 октября 2025 года бюджетный авиаперевозчик начнет базировать третий самолет Airbus A320 в аэропорту молдавской столицы.

Одновременно лоукостер анонсировал шесть новых направлений из Кишинева:

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Рейсы на каждом из этих маршрутов будут выполняться по три раза в неделю. Билеты уже поступили в продажу.

Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air анонсировал запуск рейсов из Кишинева в Барселону (Испания), Ларнаку (Кипр) и Вроцлав (Польша) с лета 2025 года.

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