Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о расширении полетной программы через аэропорт "Кишинев" (Молдова), куда авиакомпания вернулась в конце 2024 года.
Как сообщает avianews.com, с 26 октября 2025 года бюджетный авиаперевозчик начнет базировать третий самолет Airbus A320 в аэропорту молдавской столицы.
Одновременно лоукостер анонсировал шесть новых направлений из Кишинева:
- Бари (Италия)
- Афины (Греция)
- Биллунн (Дания)
- Маастрихт (Нидерланды)
- Милан (Италия)
- Карлсруе/Баден-Баден (Германия)
Рейсы на каждом из этих маршрутов будут выполняться по три раза в неделю. Билеты уже поступили в продажу.
Как сообщал УНИАН, ранее Wizz Air анонсировал запуск рейсов из Кишинева в Барселону (Испания), Ларнаку (Кипр) и Вроцлав (Польша) с лета 2025 года.
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