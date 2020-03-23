Единственная соблюла карантин: над Украиной всего два самолета (карта)

Крупнейший авиапоток наблюдается в воздушном пространстве Турции, Венгрии и Румынии.

В настоящее время воздушные границы Украины пересекло всего несколько самолетом из-за введенных государством ограничений на транспортные соединения за пределами страны с целью не допустить распространения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные flightradar24.

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Один из самолетов движется из Лондона в Киев, другой – из Киева в Варшаву. В то же время ситуация с авиасообщением в других странах не настолько спокойная, несмотря на установленные некоторыми из европейских государств ограничений по предотвращению пандемии.

Крупнейший авиапоток наблюдается в воздушном пространстве Турции, Венгрии и Румынии.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, а также с 18 марта ввел запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

18 марта Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда государственного бюджета сумму, эквивалентную 4,16 млн долларов, на обеспечение вывоза около 35,5 тыс. украинцев из-за рубежа авиационным транспортом.

В аэропорту Борисполь для обслуживания прилетевших 22 марта открыли ранее законсервированный терминал B. Вылет рейсов по-прежнему выполняется из терминала F. Основной терминал аэропорта D законсервирован с 18 марта.