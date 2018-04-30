В МИД заявили об урегулировании ситуации с возвращением украинцев из Египта

В Министерстве иностранных дел ранее проинформировали, что четырьмя рейсами из Шарм-эль-Шейха на Родину в общем вылетели 705 украинцев.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют об урегулировании ситуации с возвращением украинцев из Египта на родину.

Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

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«Ситуация с возвращением украинцев из Шарм-эль-Шейха на Родину урегулирована. Но лучше было бы ее избежать. К путешествию необходимо готовиться», - написал он.

Как сообщал УНИАН, с 27 апреля 215 украинских туристов не могли вылететь из Шарм-эль-Шейха (Египет) в Украину. В МИД объяснили, что вылет чартерного самолета авиакомпании Yan Air во Львов из аэропорта Шарм-эль-Шейх 27 апреля был задержан по техническим причинам, при этом по определенным причинам не смог вылететь и самолет авиакомпании Egypt Air, зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.

28 апреля самолет с первой группой туристов вылетел во Львов. Из-за отсутствия самолетов вылет остальных туристов перенесли на 30 апреля. Сегодня, 30 апреля, в МИД сообщили, что они возвращаются на родину. Позже Кирилич проинформировал, что четырьмя рейсами из Шарм-эль-Шейха на Родину в целом вылетели 705 украинцев.