Укргидрометцентр предупредил о непогоде: какие области затронет (список)

На среду, 24 июня, в ряде областей Украины объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 24 июня в южной части страны грозы, в отдельных районах град, шквалы 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.
Повышенный уровень опасности объявлен в следующих областях:
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Запорожская;
- АР Крым.
Погода сегодня – прогноз на 24 июня
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В южной части ожидается кратковременный дождь, на юге страны днем грозы, а в отдельных районах – град и шквалы 15–20 м/с. На остальной территории сегодня будет без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем повысится до +24°...+29°, в южной части и местами в центральных областях нагреется до +27°...+32°.
В Киевской области сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет со скоростью 5-10 м/с. Температура по области +24°...+29°, в Киеве термометры покажут +26°...+28°.
Напомним, ранее синоптик Виталий Постыгань сообщил, что на этой неделе ожидается погода без европейской жары, но с летним теплом как ночью, так и днем.