Укргидрометцентр предупредил о непогоде: какие области затронет (список)

24 июня ожидаются грозы.

На среду, 24 июня, в ряде областей Украины объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 24 июня в южной части страны грозы, в отдельных районах град, шквалы 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.

Повышенный уровень опасности объявлен в следующих областях:

Видео дня

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

АР Крым.

Погода сегодня – прогноз на 24 июня

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. В южной части ожидается кратковременный дождь, на юге страны днем грозы, а в отдельных районах – град и шквалы 15–20 м/с. На остальной территории сегодня будет без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем повысится до +24°...+29°, в южной части и местами в центральных областях нагреется до +27°...+32°.

В Киевской области сегодня также ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер будет со скоростью 5-10 м/с. Температура по области +24°...+29°, в Киеве термометры покажут +26°...+28°.

Напомним, ранее синоптик Виталий Постыгань сообщил, что на этой неделе ожидается погода без европейской жары, но с летним теплом как ночью, так и днем.

Вас также могут заинтересовать новости: