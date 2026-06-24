Дайверы наткнулись на новый вид акулы, которая 'ходит' по морскому дну

В ходе исследования искали совсем другую рыбу.

У берегов Папуа-Новой Гвинеи дайверы наткнулись на неизвестную акулу, которая не плавала, а ходила, сообщает Live Science.

Акулу обнаружили в темных водах вокруг рифов на юго-востоке острова. Дайверы заметили небольшую рыбу с белыми полосками и коричневыми пятнышками по всему телу – и сразу поняли, что раньше такой не видели.

Новый вид получил название Hemiscyllium dudgeonae – или "ходячая акула Даджона" – в честь человека, который её обнаружил.

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Интересно, что нашли её случайно: дайверы искали совсем другую акулу – ходячую акулу Майкла. Сначала возникли сомнения, не является ли необычная окраска просто аномалией уже известного вида.

"Ходячая акула Майкла имеет леопардовые пятна, а ходячая акула Даджона – маленькие белые и коричневые точки по всему телу", – пояснили ученые.

Чтобы расставить все точки над "i", исследователи отправились изучать соседние рифы. За два дня они нашли ещё 11 особей – среди них были самцы, самки, молодые и взрослые особи. Это окончательно убедило учёных, что перед ними новый вид. Открытие подтвердили и анализы ДНК.

Как она вообще "ходит"

Ходячие акулы обитают не в открытом море, а у коралловых рифов. Их плавники устроены так, что позволяют буквально шагать по дну – особенно во время отлива, когда часть рифа отрезается от более глубокой воды.

"Ходьба" помогает им оставаться активными даже тогда, когда уровень кислорода в воде падает, – и продолжать охотиться. Учёные считают, что такой навык возник как ответ на суровые условия тропических рифов.

С открытием Hemiscyllium dudgeonae количество известных видов ходячих акул достигло десяти.

Редкие акулы – другие новости

Ранее учёные из Гавайского университета впервые зафиксировали акулу-гоблина живой в её естественной среде обитания – раньше этих акул видели только тогда, когда они попадали на крючок и их вытаскивали на поверхность, где они вскоре гибли. Первое наблюдение было сделано случайно – при просмотре архивных видеозаписей экспедиции 2019 года. Второе зафиксировали в 2024 году в Тонганской впадине с помощью подводной камеры с приманкой.

А дайверы-волонтеры случайно столкнулись с белой акулой прямо под водой в Сицилийском проливе – между Италией и Тунисом – пока убирали там брошенные рыболовные сети с затонувшего корабля. Хищница подплыла на расстояние трех метров, покрутилась и исчезла – и это стало первой в истории подводной видеозаписью белой акулы в Средиземном море. Белых акул в этом море насчитывается несколько сотен, но их почти никогда не видят из-за незаконного вылова рыбы, который сокращает их популяцию.

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