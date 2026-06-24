Сбитие F-15 над Ираном: американский пилот видел 'инопланетную медузу', – CNN

В США проверяют показания сбитого пилота о "роях" синхронизированных иранских дронов, которые могут свидетельствовать о новом уровне развития беспилотных систем.

Американский пилот истребителя F-15, которого сбили над Ираном в апреле, а затем спасли спецподразделения, заявил, что перед катапультированием наблюдал необычную координацию иранских беспилотников в воздухе. По его словам, несколько дронов двигались синхронно, образуя формацию, напоминавшую "медузу". Об этом сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, знакомые с деталями инцидента.

Пилот, дававший показания представителям американской разведки во время брифинга после инцидента, описал увиденное как явление, вызвавшее дискуссии в разведывательных кругах США.

"Несколько дронов соединены между собой и движутся как одно целое, а более мелкие дроны расположены под более крупными, как ноги", – передал один из источников CNN. "Настоящая инопланетная хрень".

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Другой источник отметил, что пилот описывал ситуацию как "минное поле дронов" в воздухе.

Разведка США не имеет единой версии происшествия

По данным собеседников, расследование причин сбития F-15 продолжается. На начальном этапе рассматривается версия, что именно групповая работа беспилотников могла способствовать поражению самолета.

В то же время в разведывательном сообществе США нет единого мнения относительно того, насколько точно пилот мог интерпретировать увиденное, в частности из-за травмы, полученной во время аварии.

"Вы уверены, что видели то, что, как вы говорите, видели?" – так, по словам одного из источников, реагировали сотрудники разведки во время допроса.

Специалисты отмечают, что описанное пилотом поведение может соответствовать перспективным сетевым системам управления дронами "один ко многим", которые позволяют координировать большое количество аппаратов одновременно.

"В целом сетевая структура позволяет оператору управлять несколькими дронами одновременно", – объясняют источники, знакомые с технологиями.

Эксперты добавляют, что подобные системы потенциально могут существенно повысить эффективность беспилотных атак и, вероятно, уже разрабатываются не только в Иране, но и в России и Китае.

Редкий случай потери F-15 над Ираном

Напомним, экипаж сбитого самолета состоял из двух человек – пилота и офицера систем вооружения. Обоих впоследствии эвакуировали в ходе поисково-спасательной операции.

Пилота спасли через несколько часов после катапультирования, тогда как второй член экипажа скрывался в горах более суток. Во время спасательной операции также был сбит самолет A-10, однако пилот смог катапультироваться за пределами иранского воздушного пространства.

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