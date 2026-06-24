В Украине подешевела валюта: актуальный курс доллара и евро

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,63 грн, а евро – 51,07 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 24 июня, снизился на 3 копейки и составляет 45,13 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,63 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 7 копеек и составляет 51,72 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,07 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,95 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,84 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,66 грн/евро, а курс продажи – 51,39 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины 24 июня установил официальный курс доллара к гривне на уровне 44,88 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,10 грн за один евро, то есть гривня выросла на 31 копейку.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин дал прогноз курса валют в Украине. Так, в базовом сценарии курс доллара в Украине будет колебаться в пределах 44,65–45,10 гривни, однако в конце года возможно движение к 46–47 гривень, если сохранится глобальное укрепление американской валюты и дефицит на внутреннем рынке.

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