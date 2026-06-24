Крым снова трясет: около полуострова произошло новое землетрясение (карта)

На этот раз магнитуда землетрясения составила 3,1.

У берегов Крыма произошло новое землетрясение. Об этом сообщает Главный центр Специального контроля.

По данным специалистов, сегодня утром в 5:53 подземные толчки засекли на глубине 12 км. Магнитуда землетрясения была 3,1.

"По классификации землетрясение относится к неощутимым", - говорят эксперты.

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Напомним, что это уже далеко не первое землетрясение в этом районе за последние дни. 22 июня около полуострова произошла целая серия подземных толчков, самый сильный из которых был магнитудой 4,5. Тогда землетрясения ощущали во всех районах Севастополя.

Землетрясения в Крыму – что известно

В ночь на 10 февраля в Черном море возле берегов Краснодарского края и временно оккупированного Крыма были зарегистрированы два подземных толчка. По словам капитана 1-го ранга запаса ВМС Украины Андрея Рыженко, подобная сейсмическая активность может оказывать влияние на работу российских военных объектов и флота в регионе.

Эксперт подчеркнул, что Крымский полуостров и прилегающая акватория находятся в зоне повышенного риска землетрясений. В качестве примера он привел события 1927 года, когда сильные подземные толчки нанесли ущерб побережью и спровоцировали возникновение волн цунами в Черном море.

Также Рыженко отметил, что геологическое строение дна Черного моря характеризуется выходами природного газа, что способно создавать помехи для гидроакустических систем. По его мнению, более мощные землетрясения могут негативно сказаться как на морской инфраструктуре, так и на возможностях российского военно-морского флота.

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