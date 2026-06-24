Раз в жизнь: ученые ждут вспышки 'новой звезды'

Астрономы ожидают редкого космического явления в системе T Coronae Borealis, которое может на время создать "новую звезду" на ночном небе Земли.

На ночном небе Земли в ближайшее время может появиться яркая "новая звезда" – результат взрыва в звездной системе T Coronae Borealis, который происходит примерно раз в 80 лет. Астрономы не исключают, что событие может произойти уже в ближайшее время и сделать объект видимым невооруженным глазом, сообщает Space.com.

Речь идет о так называемой повторяющейся новой – термоядерном взрыве на поверхности белого карлика, который периодически "похищает" материал у звезды-компаньона – красного гиганта.

"Мы знаем, что это должно произойти. Мы просто не можем определить, когда именно – в течение месяца", – отметила астрофизик Элизабет Хейс, научный сотрудник проекта космического гамма-телескопа "Ферми" NASA.

Видео дня

Система T Coronae Borealis (T CrB) является одной из немногих повторяющихся новых в Млечном Пути – таких объектов известно всего пять. Последнюю подобную вспышку наблюдали в 1946 году, и с тех пор астрономы ожидают следующей. Согласно историческим данным, вспышки происходят примерно раз в 80 лет.

Некоторые модели даже предполагали возможное усиление яркости в 2024 году, однако этого не произошло. Другие расчёты указывают на потенциальные новые даты, в частности 2026 год, хотя эти прогнозы остаются противоречивыми.

Как это может выглядеть с Земли

Во время вспышки яркость T CrB может резко возрасти – с примерно +10 звездной величины до около +2. Это сделает объект заметным даже без телескопа, а по яркости он может соперничать с Полярной звездой.

Свет от такой вспышки долетает до Земли примерно за 3000 лет.

Где искать "новую звезду"

T Coronae Borealis расположена в созвездии Северной Короны – между Волопасом и Геркулесом. В случае вспышки её можно будет увидеть в виде новой яркой точки на знакомом участке неба.

Астрономы советуют использовать бинокль или небольшой телескоп, чтобы отслеживать систему до момента взрыва.

По оценкам NASA, повышенная яркость может быть видна невооруженным глазом чуть меньше недели, после чего объект постепенно погаснет и вернется к обычному состоянию еще примерно на десятки лет.

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